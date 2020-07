Technologies numériques : L’ANPT conclut un accord de partenariat avec Cisco

L’Agence de promotion et de développement des parcs technologiques (ANPT) a signé à Alger avec Cisco System, un groupe international spécialisé dans les matériels réseaux, un protocole de coopération dans les domaines des métiers des réseaux numériques via la création d’une nouvelle académie Cisco en Algérie.

L’accord a été paraphé par la directrice générale de l’ANPT, Kaouther Hamitou, et le directeur régional Cisco System (Algérie et Tunisie), Karim Sid Ahmed, au niveau du Technoparc de Sidi Abdallah (Alger). A l’issue de la cérémonie de signature, Mme Hamitou a déclaré que l’ouverture de l’académie Cisco, permettra aux étudiants, aux professionnels en informatique, aux administrations et aux spécialistes de la sécurité des réseaux, d’obtenir une certification professionnelle Cisco. A cette occasion, elle a lancé un appel aux étudiants, aux ingénieurs en informatique, aux porteurs de projets ainsi qu’aux administrations de se rapprocher du cyber parc afin de pouvoir bénéficier de l’accompagnement technique et juridique assuré par l'ANPT pour se faire certifier. Pour sa part, le responsable régional de CISCO Système, M. Sid Ahmed, a souligné que ce partenariat permettra un transfert de technologies, en précisant que les compétences de Cisco seront mises à la disposition de l’ANPT qui disposera de programmes au profit d'entreprises publiques et privées ainsi qu'aux startups qui ont déposé leurs dossiers au niveau de l’Agence. Par ailleurs, il a annoncé un programme spécifique aux startups leur permettant de communiquer avec des laboratoires internationaux de Cisco et d’accéder gratuitement aux données techniques et technologiques qui leur permettent de développer leur projet. Ce partenariat s’étendra également à des collaborations académiques et industrielles dans les domaines du cyber sécurité, des réseaux intelligents et de l’innovation, selon M. Sid Ahmed. "La signature de ce protocole d’accord porte ainsi le nombre d’académies nationales Cisco existantes en Algérie à 68 avec 7. 900 étudiants certifiés par ces académies", a-t-il fait savoir, en ajoutant que l'objectif est d’atteindre 10.000 étudiants. Quant à l'intérêt de ce partenariat, "c'est de permettre aux étudiants de travailler sur le même matériel existant au niveau des entreprises, d’être formés aux nouvelles technologies et d’avoir ainsi la chance de travailler dans des entreprises en quête de compétences de haut niveau", a-t-il fait valoir. M. Sid Ahmed a également mis en avant la contribution de Cisco Algérie à assurer la continuité des activités de certaines entreprises économiques durant la période du confinement sanitaire imposé par le Covid 19. A ce propos, il a affirmé que Cisco Algérie a pris l’initiative de proposer aux entreprises des aides "à titre gratuit" afin de leur permettre de maintenir leur activité à travers le travail à distance à partir de chez eux, tout en leur assurant l'accès, en toutes sécurité, à toutes les informations qui sont à la base au niveau de leur entreprise. " Pour ce faire, on leur a offert des plateformes gratuites pendant pratiquement 4 mois ce qui leur a permis de faire leurs réunions habituelles à distance en visioconférence et d’avoir accès à l’information à tout moment sur leurs portables, leurs Smartphones ou leurs PC". Les mêmes services ont été proposés à certaines universités, a-t-il indiqué en citant l'Université des sciences et technologies de Bab Ezzouar où les communications et les cours virtuels dispensés par les professeurs ont permis à 60.000 étudiants d'achever leur année universitaire durant les quatre derniers mois. Présente en Algérie depuis près de 16 ans, Cisco Systems est une entreprise informatique américaine spécialisée dans le matériel réseau. Depuis 2009, elle s'est investie également dans les serveurs.

T.A.