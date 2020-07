Le Premier ministre évoque le préjudice causé par la crise sanitaire : « L’Algérie fait face à une situation économique inédite »

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a fait savoir, hier à Alger, que les mesures préventives pour endiguer la propagation de la COVID-19 avaient occasionné un grand préjudice à l’économie nationale, tout en se disant profondément convaincu des capacités du pays de surmonter cette crise, grâce à la conjugaison de tous les efforts, et en faisant preuve d'un haut sens des responsabilités.

"L’Algérie fait face à une situation économique difficile inédite, en raison de plusieurs facteurs, notamment la crise structurelle héritée de l’ancien gouvernement, la chute des cours des hydrocarbures et enfin, la crise sanitaire due à la pandémie du nouveau coronavirus", a déclaré M. Djerad dans son allocution d’ouverture des travaux de la réunion du Gouvernement avec les partenaires sociaux et les opérateurs économiques visant la mise en place d’une commission de sauvegarde chargée d’évaluer les incidences causées par la pandémie du nouveau Coronavirus sur l’économie nationale. "Depuis l’apparition des prémices de cette crise sanitaire, l’Etat algérien a immédiatement réagi, en mettant en place les mécanismes nécessaires pour la prise en charge des besoins de la société sur le plan sanitaire et a pris les mesures adéquates pour contrer la propagation de ce virus destructeur", a rappelé le Premier ministre. Or, poursuit-il, ces mesures "ont causé un grand préjudice à l’économie nationale notamment les secteurs du commerce, de l’hôtellerie, du transport, du tourisme, du bâtiment, des travaux publics, de l’hydraulique et d’autres activités économiques et commerciales". Face à cette situation, 'le Gouvernement était dans l’obligation d’adopter des mesures visant à alléger les impacts de la pandémie, tant en faveur des travailleurs les plus vulnérables qui ont perdu la source de leurs revenus, qu’à travers plusieurs mesures d’allégement fiscal et parafiscal, ainsi que d’autres facilitations bancaires en faveur des entreprises, en dépit de la crise financière multidimensionnelle subie en raison de la crise pétrolière, apparue en milieu de la crise sanitaire', a-t-il dit. Le Premier ministre a indiqué, par ailleurs, que la crise de la COVID-19 avait démontré l’élan exceptionnel d’entraide et de solidarité des Algériens face à cette situation notamment en faveur des personnes vulnérables. La crise du nouveau Coronavirus a également révélé au grand jour "une ingéniosité inégalée chez nos jeunes, étudiants, chercheurs et entrepreneurs, dans l’innovation de solutions en matière d’industrie pharmaceutique et d’équipements et matériels médicaux, en vue de venir en aide aux hôpitaux publics afin de surmonter les difficultés inhérentes à la conjoncture", s’est réjoui M. Djerad qui n’a pas manqué de rappeler que "la société civile était, pour sa part, remarquablement présente, de par ses contributions aux opérations de solidarité et de soutien". Ce faisant et en dépit de la poursuite de la propagation du nouveau Coronavirus, le Premier ministre a déclaré: "je suis confiant que nous surmonterons cette dure épreuve ensemble, en conjuguant nos efforts et en faisant preuve de responsabilité, aux côtés des personnels de la Santé, qui œuvrent de jour comme de nuit, à sauver des vies humaines, et en préservant la main d’œuvre et l’outil de production". "Telle est la raison pour laquelle le Président de la République a appelé à la mise en place d’une commission pour sauvegarder les emplois et la capacité de production, ce qui prouve que l’Etat assume des responsabilités fondées sur le principe de la solidarité qui est un pilier essentiel dans notre société", a affirmé M. Djerad. Cette rencontre s’est déroulée en présence de plusieurs membres du Gouvernement ainsi que des représentants d’organisations patronales, d'associations professionnelles, de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA), du syndicat national autonome des personnels de l’administration publique (SNAPAP) et du Conseil national économique et social (CNES).

Impact de la COVID-19 sur l’économie nationale : La Commission d’évaluation installée

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a procédé, hier à Alger, à l’installation de la Commission de sauvegarde chargée d’évaluer les incidences causées par la pandémie du nouveau Coronavirus (COVID-19) sur l’économie nationale. La cérémonie d’installation a eu lieu au terme des travaux de la réunion du Premier ministre avec les partenaires sociaux et les opérateurs économiques et ce en application des instructions du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qu’il avait adressées, lors du Conseil des ministres du dimanche 12 juillet, au Premier ministre à l’effet de mettre en place et de présider une commission de sauvegarde qui aura pour objectif d’évaluer les incidences causées par la pandémie du Coronavirus (COVID-19) sur l’économie nationale. Le Premier ministre a procédé également à l’installation d’un groupe de travail chargé d’élaborer le rapport qui sera présenté d’abord au Conseil du Gouvernement le 22 juillet et ensuite en tant que premier point à l’ordre du jour de la prochaine réunion du conseil des ministres, prévue le 26 juillet en cours. Le groupe de travail chargé d’élaborer le rapport est composé du président du Conseil national économique et social (CNES), Reda Tir, en sa qualité de président du groupe, du ministre délégué auprès du premier ministre chargé de la prospective, Mohamed Cherif Benmihoub en sa qualité de rapporteur, ainsi que des représentants des ministères des Finances, de l’Industrie, de l’Agriculture et du Développement rural, de l’Habitat et de l’Urbanisme, du Commerce, des Travaux publics et des Transports, du Tourisme, de l’Artisanat et du travail familial et du Travail, de l’Emploi et de la sécurité sociale. Le groupe de travail comptera six (6) représentants des syndicats des travailleurs et six (6) représentants des syndicats du patronat, lesquels seront définis avant que la Commission entame officiellement ses missions aujourd’hui après-midi. Le Premier ministre a précisé que le rapport à élaborer sera basé « sur une approche prospective et une logique différente de celle appliquée auparavant », soulignant que ce rapport sera « sur le terrain et non théorique et repose sur de aspects concrets prenant en compte toutes les données de façon claire et précise ».

K. B.