Le service contrôle parental MobiliS@fe Protéger vos enfants est notre priorité

Soucieux du bien-être de ses clients et de la sécurité des enfants utilisateurs de l'internet mobile sur son réseau, Mobilis, annonce la disponibilité de son service contrôle parental « MobiliS@fe » sur toutes ses offres.

Le service contrôle parental MobiliS@f est une solution internet, qui permet aux parents d'accompagner et de protéger pas à pas leurs enfants, avec une assistance maximale, filtrant les contenus et applications inappropriés du web qui ne seraient pas adaptés à leurs âges. Il consiste à sécuriser la navigation des enfants sur internet, en rattachant leurs lignes mobiles à celles de l’un de leurs parents qui aura le rôle d’administrateur. Ainsi, le parent pourra appliquer et modifier les profils de filtrage à ses enfants à travers l’interface Web « Meetmob ». D’une validité de 12 Mois, les parents désirant bénéficier de la solution MobiliS@fe, devront se rendre au niveau d’une agence commerciale Mobilis muni de leur pièce d’identité. À travers ce service, Mobilis, s’engage à accompagner et sécuriser les usages numériques des enfants, en offrant la solution idéale à tous les parents.