Pétrole : Le prix du panier de l’Opep grimpe à 44,29 dollars le baril

Le prix du panier de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) s’est établi à 44,29 dollars le baril mardi, contre 43,03 dollars la veille, enregistrant une hausse de 1,26 dollars, selon les données de l'Organisation publiées sur son site web.

Introduit en 2005, le panier de référence de pétrole brut de l'Opep (ORB) comprend 13 bruts, dont le Sahara Blend d'Algérie. Ainsi, le prix moyen l'ORB retrouvait des couleurs après la crise de la pandémie du Coronavirus qui a eu de lourdes conséquences sur le marché de l’or noir et les prix qui avaient dégringolé à 16 dollars en raison de la baisse drastique de la demande, en particulier pour les transports. Ce redressement progressif est le résultat des efforts des pays de l'organisation et leurs 10 alliés qui continuent de faire face à l'effondrement de la demande par une réduction substantielle de leur offre, dans le cadre de leur accord commun Opep+. En effet, lors de leur dernière réunion tenue en visioconférence le 15 juillet courant, les membres de l'Opep et leurs partenaires ont maintenu les niveaux de baisse de production décidés lors des réunions d’avril et de juin dernier. Actuellement, les pays signataires de l’accord de coopération appliquent une baisse de production pétrolière de l’ordre de 9,6 millions de barils par jour (mbj). Ces coupes passeront "à un total de 8,1 à 8,2 mbj en août". La différence avec les 7,7 mbj inscrits dans l’accord de 12 avril dernier s'explique par les compensations des pays participants qui n'ont pas pu se mettre en pleine conformité en mai et juin. Lors de la réunion virtuelle du mi- juillet, le Comité de suivi de l'accord de l'Opep (JMMC) avait constaté avec "satisfaction" que le taux de conformité global avait atteint 107 % en juin contre un taux de 87 % en mai dernier.

APS