Commerce : Définition des activités commerciales à doter en terminaux de paiement électronique

Le ministère du Commerce a fait état, à Alger, d’un accord portant définition d’un ensemble d’activités commerciales à doter "prochainement" de Terminaux de paiement électronique (TPE) avec la mise en place d’une commission technique mixte en vue d’encourager leur utilisation, indique un communiqué du ministère.

Cet accord est intervenu à la faveur d’une réunion ayant regroupé le ministre du Commerce, Kemel Rezig, le ministre de la Poste et des télécommunications, Brahim Boumzar, le ministre délégué chargé du Commerce extérieur, Aissa Bekkai, et le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Start-ups, Yacine Walid, précise la même source. Lors de cette réunion, qui s’inscrit dans le cadre de l’application du programme du Gouvernement relatif à la modernisation et la numérisation des différents secteurs, il a été convenu d’encourager le paiement électronique à travers des incitations en direction des détenteurs de registre de commerce, ajoute le ministère. La réunion a porté, en outre, sur l’association des Startups et micro-entreprises à la généralisation des moyens de paiement électronique dans les divers domaines d’activités ainsi que l’activation et l’enrichissement du portail électronique dédié à la création en ligne des entreprises. Les parties ont convenu, également, de mettre en place une commission technique mixte représentée par les trois secteurs en sus de l’association des ministères des Finances, du Travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, de l’Industrie et la Chambre nationale des notaires algériens. Cette commission siègera en appui au travail sur le portail électronique, notamment la certification et la signature électroniques.

Hausse du nombre des nouveaux inscrits au Registre de Commerce durant le 1er semestre 2020

Le nombre des nouveaux inscrits au registre de commerce durant le 1er semestre 2020 a enregistré une hausse par rapport à la même période de l'année précédente, en dépit de l'impact négatif de la pandémie de la Covid-19, a indiqué un communiqué du ministère du Commerce. Le nombre des nouveaux inscrits au registre de commerce durant le 1er semestre 2020 a atteint 70.243 inscrits, soit une hausse de 1.194 nouveaux inscrits par rapport à la même période de 2019 (69.049 inscrits), a précisé la même source. En dépit de la situation sanitaire, de l'impact négatif de la pandémie de la Covid-19 et de la conjoncture particulière que connaissent les activités commerciales et industrielles, l'inscription au registre de commerce durant le 1er semestre de l'année en cours n'a pas été impactée, a ajouté la même source. Le nombre des nouveaux inscrits au registre de commerce, personnes physiques et morales, a atteint 11.427 inscrits au début de l'année, soit une hausse de 5,3 % par rapport à mars 2019 où 10.857 personnes se sont inscrites. Le bilan d’immatriculation au registre de commerce fait état de 9.406 personnes physiques inscrites en mars 2019 contre 10.299 inscrites en mars 2020, soit une hausse de 8,7%, outre l'inscription de quelque 1.451 personnes morales en mars 2019 contre 1.198 nouveaux inscrits durant la même période de 2020, soit une baisse de 17,4%. Le nombre des nouveaux inscrits au registre de commerce pour les personnes physiques a atteint 15.390 inscrits au mois de janvier dernier, soit une hausse de 34,3 % par rapport à janvier 2019 où 11.459 personnes se sont inscrites.

A.S.