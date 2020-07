Assurances agricoles : La CNMA réalise une croissance de 31% de son résultat net en 2019

La Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) a réalisé en 2019 un résultat net de 1,2 milliards de DA, contre 915 millions de DA en 2018, soit une progression de 31 %, a indiqué hier la Caisse dans un communiqué.

Pour l'exercice 2019, cette institution centenaire affiche "le meilleur résultat depuis sa création et qui s’élève à 1,2 milliards de DA, soit une progression significative de 31% comparativement à l’exercice précédent qui était de l’ordre de 915 millions de DA" a précisé la même source. Les indemnisations ont atteint durant cet exercice le montant global de 8,4 milliards de DA pour plus de 200.000 dossiers sinistres réglés, souligne le document. La caisse a affiché durant cet exercice une progression de 49 % dans ces actifs non courants, principalement issue de l’opération de réévaluation de ses biens non amortissable. Ces résultats positifs par la progression en matière d’activité d’assurance avaient permis à cette institution d’augmenter son capital social de 4,5 milliards de DA à 5,5 milliards de DA, soit une évolution de 22 %, ce qui vient "renforcer" l’assise financière de cette compagnie d’assurance. Le bilan des activités de la CNMA affiche également une marge d’assurance nette qui est passée de 1,3 milliards de DA en 2018 à plus de 1,7 milliards de DA en 2019, soit un accroissement de près de 29 %. Cette performance souligne "la solidité de son modèle mutualiste et l’engagement de ses collaborateurs". Estimant que l’année 2019 a été marquée par "l’incertitude économique et sociale", la caisse a souligné qu'elle "n'a pas été épargnée non plus, par la survenance multiple de sinistres dus aux aléas climatiques avec l’alternance de fortes chaleurs, de sécheresse et d’inondations qui ont touchées un nombre considérable de ses assurés et sociétaires à grande majorité agriculteurs et éleveurs". Toutefois, précise-t-elle, malgré cette conjoncture économique "difficile", la compagnie a affiché de résultats "très satisfaisants", portés la croissance rentable de ses caisses régionales avec un chiffre d’affaire de plus de 14,3 milliards de DA pour l’exercice 2019, dont plus de 2 milliards de DA pour les assurances agricoles qui représentent une évolution de 5% comparativement à l’exercice précédent. Cela, rappelle le document, conforte encore une fois sa position de leader dans les assurances agricoles avec une part de marché de 77 %. Les progressions de ces chiffres sont le fruit d’une "très bonne" maitrise et un savoir-faire technique sur le terrain concrétisé par des opérations de sensibilisation et de prévention multiples à travers tout le réseau commercial de la mutualité agricole qui compte actuellement 522 bureaux de proximité implantés sur tout le territoire national qui sont couverts par 67 caisses régionales, affirme la CNMA. Elle ajoute que la stratégie "ambitieuse" mise en place dans son plan d’action 2018/2020 a confirmé la dynamique de croissance de ses activités, ainsi que la progression de sa rentabilité opérationnelle dans un environnement "concurrentiel accrue", et ce, grâce à la modernisation de ses techniques d’assurances. La mise en place d’une stratégie digitale inscrite dans le plan d’action 2020/2024 de cette mutuelle, "lui permettra, sans nul doute, d’être un levier de développement dans la politique agricole à travers ses offres assurantielles pratiquées".

K. B.