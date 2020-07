ONS : L'inflation a atteint un taux annuel de 2,1% à fin juin

Le taux d'inflation moyen annuel en Algérie a atteint 2,1% à fin juin dernier, a-t-on appris auprès de l'Office national des statistiques (ONS).

L'évolution des prix à la consommation en rythme annuel à fin juin 2020, est le taux d'inflation moyen annuel calculé en tenant compte de 12 mois, allant du mois de juillet 2019 à juin 2020 par rapport à la période allant de juillet 2018 à juin 2019. La variation mensuelle des prix à la consommation, qui est l'évolution de l'indice de prix du mois de juin 2020 par rapport à celui du mois de mai 2020, a connu une hausse de 0,2%, a indiqué l'Office. En termes de variation mensuelle et par catégorie de produits, les prix des biens alimentaires ont affiché une baisse de 0,2 %, avec une baisse de 0,5% des prix des produits agricoles frais. Cette baisse des produits agricoles frais est due, essentiellement, à une chute des prix de légumes frais (-11,4%) et du poissons frais (-2%). L'office relève, par ailleurs, que d'autres produits ont connu des hausses de prix le mois de juin et par rapport au mois de mai dernier, notamment la viande de poulet (+8,2%), les œufs (+6,7%), les fruits frais (3,04%) et la pomme de terre (+9,6%). Les prix des produits industriels, quant à eux, ont observé une hausse de près de 0,2%. Pour les produits manufacturés, leurs prix ont augmenté de 0,6%, alors que ceux des services ont accusé une stagnation. Par groupe de biens et de services, les prix des groupes "habillement chaussures" ont enregistré une hausse de 0,6%, ceux des transports et communication ont augmenté de 1,0%, alors que le reste des biens et services s'est caractérisé par des évolutions relativement modérés. Durant le premier semestre 2020, les prix à la consommation, ont connu une hausse de 2,25%, malgré une légère baisse (0,15%) des biens alimentaires, induite notamment par un recul de 0,7% des prix des produits agricoles frais. Cette variation haussière enregistrée au 1er semestre de l'année en cours s'explique par des hausses de +0,46% des produits alimentaires industriels, de près de +5% des biens manufacturés et de +2,53% des services. En 2019, le taux d'inflation en Algérie avait atteint 2%.

APS