Agriculture : Examen de la feuille de route pour la relance et le développement du secteur

La feuille de route pour la relance et le développement du secteur de l’agriculture et du développement rural a été examinée lors de la réunion du Conseil des ministres, présidée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a ordonné la mise en place en "extrême urgence" d'un institut au niveau d’une université du Sud du pays spécialisé dans l’agriculture saharienne.

Le Conseil des ministres a entendu une communication concernant la feuille de route pour la relance et le développement des activités du secteur de l’agriculture et du développement rural dans laquelle sont déclinées, à travers un échéancier précis, les différentes actions du programme prioritaire dont l’échéance s’étale entre le 2ème semestre 2020 et la fin de l’année 2021, ainsi que les actions transversales à caractère continu du programme à moyen terme 2020-2024, a indiqué un communiqué de la présidence de la République. Intervenant à l’issue de la présentation faite par le ministre de l’Agriculture, le président de la République a tenu à faire part de sa satisfaction quant à la prise en charge de l’ensemble des programmes envisagés, non sans insister sur le besoin indispensable de l’augmentation de la production, synonyme de sécurité alimentaire et d’allégement de la facture d’importation. "La mise en œuvre du programme présenté doit passer nécessairement par une réorganisation adéquate des structures du ministère de l’Agriculture, aussi bien au plan national, régional que local. Celle-ci passe aussi par la création d’offices et de structures qui permette une synergie avec les agriculteurs", a souligné le chef de l’Etat. Parmi les filières inscrites comme une priorité et sur lesquelles l’action doit être orientée, M.Tebboune a cité les oléagineux, le maïs, les produits sucriers, ainsi que les filières particulières comme l’apiculture, le secteur de l’élevage et son pendant de production laitière. A cet effet, M. Tebboune a instruit le ministre de présenter, dans un délai d’un mois, un point de situation sur les programmes concernant l’ensemble de ces filières, en procédant à un ciblage approprié des zones de production dans les régions du Sud. Saluant à l’occasion le travail "colossal" accompli par les agriculteurs dans une conjoncture particulièrement "adverse", en assurant l’approvisionnement du marché en produits agricoles en "abondance" et à des niveaux de prix "acceptables", le président de la République a souligné, cependant, la nécessité de sortir du système des cycles de production irréguliers. Dans ce sillage, il a ordonné que soit finalisé, à brève échéance, le programme de réalisation des aires de stockage de produits agricoles pour permettre la nécessaire régulation du marché, tout en adressant une instruction particulière au ministre de l’Agriculture pour que soit encouragée l’installation d’usines de transformation des produits agricoles dans les zones de production. Le Président de la République a ordonné, en outre, au Premier ministre de prendre les dispositions, avec le ministre de l’Enseignement supérieur, en vue de mettre en place, en extrême urgence un institut spécialisé dans l’agriculture saharienne au niveau d’une université du Sud, en faisant appel, au besoin, à la coopération internationale avec les partenaires étrangers qui ont acquis une expérience avérée dans le domaine.

APS