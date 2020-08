Covid-19/pandémie : Plus de 20 vaccins en cours d'évaluation clinique

Plus de 20 vaccins sont actuellement en cours d’évaluation clinique ou sur le point de l’être avant le début de la production industrielle alors que le monde attend avec impatience un vaccin prometteur et efficace contre la pandémie de Covid-19.

La Russie a dores et déjà espéré entamer la production industrielle de deux vaccins contre le Covid-19 respectivement en septembre et en octobre prochains. Le premier, mis au point par le ministère de la Défense et le Centre de recherches en épidémiologie et microbiologie Nikolaï Gamaleïa, est déjà testé sur des humains. Le deuxième vaccin est conçu au Centre de recherches sibérien Vektor et fait également l'objet d'essais cliniques qui doivent être achevés en septembre, avant une certification le même mois. De premières doses pourraient en être produites "en octobre 2020", a indiqué la vice-Première ministre russe, Tatiana Golikova. Le 20 juillet, deux candidats vaccins ont publié les résultats préliminaires des essais de phase I et II montrent qu’ils induisent une réponse immunitaire et n’avaient pas déclenché de problèmes majeurs de sécurité, marquant un pas en avant positif. Mais il y a encore du chemin à parcourir. L’induction d’une réponse immunitaire ne signifie pas nécessairement que le vaccin protégera réellement les gens du Covid-19. Seul un essai de phase III, qui consiste à administrer le vaccin à un grand nombre de personnes et à suivre si elles contractent la maladie, le montrera. Les vaccins candidats actuellement en développement (plus d'une centaine) utilisent une gamme de plates-formes technologiques de vaccins différentes, dont certaines ont fait leurs preuves et d’autres qui sont vraiment de pointe. Alors que certains premiers résultats ont commencé à sortir, il n’est pas possible de faire des comparaisons directes, car différents laboratoires peuvent effectuer des tests avec différentes doses et populations, et utiliser différents tests pour mesurer la réponse immunitaire", déclare Danny Altmann, professeur d’immunologie à l’Imperial College de Londres. Le monde a déjà entendu parler d’un vaccin en cours de développement à l’Université d’Oxford en partenariat avec la société pharmaceutique AstraZeneca. Le gouvernement britannique a déjà commandé 100 millions de doses du vaccin et il est l’un des pionniers en termes de tests. Le vaccin Oxford est un vaccin à vecteur viral: il est basé sur un adénovirus chimpanzé (un virus qui provoque une maladie comme le rhume chez les chimpanzés), qui a été modifié pour contenir une séquence génétique de la "protéine de pointe" du coronavirus, qui on pense joue un rôle important dans l’infection des cellules. "C’est un moyen d’exposer le corps à la protéine de pointe sans l’exposer au coronavirus, de sorte qu’il crée une réponse immunitaire, explique Beate Kampmann, directrice du Vaccine Centre à la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Si le système immunitaire entre ensuite en contact avec le coronavirus, il est prêt à réagir. Le 20 juillet, les chercheurs ont publié un rapport préliminaire dans The Lancet sur les études de phase I et II de leur vaccin, ChAdOx1 nCoV-19, qui, selon eux, ont induit une réponse immunitaire et n’ont pas eu d’effets secondaires majeurs. Il entre maintenant dans des essais de phase III au Brésil et en Afrique du Sud. Altmann dit que la réponse immunitaire montrée dans les données d’Oxford est prometteuse et souligne l’importance du déclenchement des cellules T ainsi que des anticorps. Les cellules T sont un type de globules blancs qui aident les cellules B à créer des anticorps et à tuer les cellules infectées pour empêcher la propagation d’une infection. Parallèlement, la société chinoise CanSino Biologics a fait état des résultats de son essai de phase II, qui a été mené à Wuhan, le même jour que le groupe d’Oxford, également dans The Lancet. Le vaccin CanSino, qui est développé avec l’Institut de biotechnologie de Pékin, utilise également un adénovirus comme vecteur viral pour fournir la protéine de pointe du coronavirus, mais dans ce cas, il s’agit d’un virus du rhume commun qui affecte les humains. Par ailleurs, la société américaine Moderna est l’un des nombreux groupes travaillant sur un vaccin à ARN, un nouveau type de vaccin qui consiste à fabriquer une version synthétique de l’ARN de la protéine de pointe du coronavirus – les instructions génétiques qui indiquent aux cellules comment fabriquer la protéine. Cela incite le corps à fabriquer lui-même la protéine de pointe, ce qui induit une réponse immunitaire. Le 14 juillet, les résultats préliminaires d’un essai de phase II du vaccin Moderna ont été publiés dans le New England Journal of Medicine et ont déclaré que le vaccin avait induit une réponse immunitaire et ne soulevait aucun problème majeur de sécurité. Moderna a commencé les essais de phase III lundi.

La barre des 17 millions de cas d'infections dans le monde est franchie

Le nombre de cas d'infection au nouveau coronavirus dans le monde a dépassé 17 millions jeudi, selon les plus récentes statistiques du Centre pour la science et l'ingénierie des systèmes (CSSE) de l'université Johns Hopkins. Le nombre total de cas a atteint 17.029.155 pour un chiffre cumulé de 667.011 décès, d'après la même source. Le décompte montre que les Etats-Unis sont le pays du monde qui a le plus souffert de la pandémie, avec 4.423.917 cas et 150.713 décès, suivis par le Brésil avec 2.552.265 cas et 90.134 décès. Les pays ayant enregistré plus de 300.000 cas comprennent l'Inde, la Russie, l'Afrique du Sud, le Mexique, le Pérou, le Chili et le Royaume-Uni. Ceux ayant recensé plus de 30.000 décès sont le Royaume-Uni, le Mexique, l'Italie, l'Inde et la France, d'après le CSSE.

R.N.