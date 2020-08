Pétrole : Le prix moyen du panier de l’Opep à plus de 44 dollars le baril

Le prix moyen du panier de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) a grimpé à 44,02 dollars le baril, contre 43,02 dollars, selon les données de l’Organisation publiées sur son site web.

Introduit en 2005, le panier de référence de pétrole brut de l'Opep (ORB) comprend 13 bruts, dont le Sahara Blend d'Algérie, dont le prix est établi en fonction des cours du Brent, brut de référence de la mer du Nord, côté sur le marché de Londres. Cette stabilité des prix de l'or noir autour entre 43 et 44 dollars intervient dans un contexte d’événements d’ordre géopolitiques et l’évolution de la crise sanitaire du Covid-19 et d'autre part la poursuite des efforts de l'Opep et ses partenaires pour soutenir les cours du brut. Les pays de l’Opep et leurs alliés à leur tête la Russie qui avaient reconduit en juin dernier la première phase de baisse de production. Ils avaient appliqué une baisse de production pétrolière de l’ordre de 9,6 millions de barils par jour en juillet. Pour ce qui est de mois d’août, il a été décidé de maintenir la réduction de production à 7,7 millions de barils par jour (mbj). L’engagement continu de l’Organisation et ses partenaires en faveur de la Déclaration de coopération en soutien de la stabilité du marché pétrolier a été réaffirmé par l’Opep dans son dernier bulletin mensuel.

APS