Explosion de Beyrouth : Le président Tebboune ordonne l'envoi immédiat d'aides au peuple libanais

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné, à l'issue de l'entretien téléphonique qu'il a eu après-midi avec son confrère, le Président Michel Aoun, l'envoi immédiat d'aides au peuple libanais frère, indique un communiqué de la présidence de la République.

"En application de cet ordre, quatre (4) avions algériens s'apprêtent à décoller en direction de Beyrouth transportant:

- Des équipes constituées de médecins, chirurgiens et pompiers.

- Des fournitures médicales et pharmaceutiques.

- Des produits alimentaires.

- Des tentes, des couvertures et autres.

Entretien téléphonique entre le président Tebboune et son homologue

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a eu un entretien téléphonique avec le président libanais, Michel Aoun, au cours duquel il s'est enquis de la situation dans ce pays, suite à l’explosion ayant secoué mardi le port de Beyrouth, indique un communiqué de la Présidence de la République. "Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a eu ce jour un entretien téléphonique avec son frère le président de la République libanaise, Michel Aoun, au cours duquel il s'est enquis de la situation dans son pays, suite à l’explosion ayant secoué hier le port de Beyrouth, faisant des dizaines de morts, des milliers de blessés et d’énormes dégâts matériels", précise le communiqué. A cette occasion, "le Président de la République a réitéré à son frère le Président Michel Aoun, à son peuple frère et aux familles des victimes de l'explosion les condoléances de l’Algérie et ses souhaits de prompt rétablissement aux blessés", ajoute la même source. Le président Tebboune l’a également assuré, une nouvelle fois, de "l’entière solidarité de l’Algérie avec le Liban dans cette douloureuse épreuve et de sa disponibilité à répondre aux besoins qu’il exprimera pour atténuer l’ampleur de la catastrophe", conclut le communiqué.

Le Premier ministre présente ses condoléances au Président du Conseil des ministres libanais

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a adressé, un message de condoléances au Président du Conseil des ministres libanais, Hassane Diab, suite à l'explosion survenue mardi au port de Beyrouth faisant plus de 100 morts et des milliers de blessés. "J'ai appris avec une immense tristesse la nouvelle de la catastrophe ayant secoué le Liban suite à la violente explosion survenue au port de Beyrouth qui a fait plusieurs victimes et des milliers de blessés parmi les citoyens, outre des dégâts matériels importants", a écrit M. Djerad dans son message. "En cette triste circonstance, je tiens à vous exprimer ma profonde compassion et sympathie, et à vous présenter, en mon nom personnel et au nom de l'Algérie, peuple et Gouvernement, et à travers vous au peuple libanais frère et aux familles des victimes, nos sincères condoléances et nos profonds sentiments de compassion, priant Dieu Tout-Puissant de combler les victimes de Sa Sainte miséricorde et de les accueillir en Son vaste paradis, et d'accorder à leurs proches réconfort et patience, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. Je prie Dieu également de préserver le peuple libanais frère de tout malheur", a conclu le Premier ministre.

Message de condoléances du président de l’APN

Le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine, a adressé un message de solidarité et de condoléances au président de la Chambre des députés libanais, Nabih Berri, suite aux explosions ayant secoué le port de Beyrouth, faisant des morts et des blessés, et des dégâts matériels. "C’est avec une grande tristesse et une profonde affliction que j’ai appris la nouvelle des explosions survenues au port de Beyrouth, faisant des morts et des blessés, et des dégâts matériels", a écrit M. Chenine dans son message de condoléances. "En cette douloureuse circonstance et pénible épreuve que vit le Liban et tous ses amis, permettez-moi de vous présenter et au peuple libanais, en mon nom personnel et au nom de tous les députés du Parlement algérien, mes sincères condoléances et l’expression de ma profonde compassion et sympathie, priant Dieu Tout Puissant de les gratifier, les victimes, de Sa sainte miséricorde et de prêter patience et réconfort à leurs familles", a-t-il ajouté, souhaitant "un prompt rétablissement aux blessés ". "En cette triste occasion, je tiens à vous exprimer toute ma compassion et solidarité avec le peuple libanais frère et nos frères Libanais éprouvés par la perte de leurs proches lors de ce sinistre, priant Dieu Tout Puissant d’assister le Liban et sa population", a encore écrit M. Chenine, affirmant : "nous sommes convaincus que le Liban réussira, comme à l’accoutumée, à surmonter cette épreuve ".

A.A.