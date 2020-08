Energie : Le prix moyen du pétrole de l’Opep progresse à 44,27 dollars

Le prix du panier de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), constitué de prix de référence de 13 pétroles bruts, s’est maintenu à plus de 44 dollars, selon les données de l’Organisation publiées sur son site web.

Ce panier de référence de l'Opep (ORB), qui comprend le pétrole algérien (le Sahara Blend), s’est établi à 44,27 dollars le baril mardi après avoir débuté la semaine à 44, 02 dollars, a précisé la même source. La valeur de l’ORB a connu une amélioration en ce début de mois d’août en s’établissant à plus 44 dollars avec l’entrée en vigueur de la troisième phase de l’application de l’accord de baisse de production signé par les pays de l’Opep et non Opep en avril dernier. Cette phase porte une baisse de 7, 7 millions de dollars, ce qui inferieur par rapport aux réductions appliquées lors des mois du mai, juin et juillet. Cependant, cela n’a pas empêché les prix de l’or noir de débuter le mois courant en hausse, d’ailleurs le Brent, brut de référence de la mer du Nord, côté sur le marché de Londres sur le quel est établi le Sahara Blend a fini la séance du mardi à 44,43 dollars, en hausse de 28 cents ou 0,6%. Pour la matinée de ce mercredi, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre valait 45,38 dollars à Londres, en hausse de 2,14% par rapport à la clôture. Ce maintien des prix autour de 44 dollars intervient dans un contexte d’évolution de la crise sanitaire du Covid-19 et des craintes de ses conséquences sur la demande. Des analystes estiment que les prix ont été soutenus par la baisse des stocks de brut américain pour la semaine achevée le 31 juillet, en qualité de témoin de la vigueur de la demande chez le premier consommateur mondial d'or noir. Les prix restent aussi soutenus par les efforts de l'Opep et ses partenaires en maintenant le niveau de baisse de leur production pétrolière pour ce mois d’août qui est de 7,7 millions de baril par jour après avoir appliquer pour les mois de mai et juin la première phase de baisse de production qui était 9,7 millions de barils par jour (mbj). Ils avaient aussi appliqué lors du mois de juillet une coupe de production de l’ordre de 9,6 millions de barils par jour. Une nouvelle réunion du Comité ministériel conjoint de suivi de l’Opep et Non Opep (JMMC) est attendue pour le 18 août afin de suivre l’évolution du marché pétrolier et le niveau de conformité des pays signataires de l’accord pour le mois de juillet.

APS