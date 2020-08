Agriculture : Réunion de coordination pour débattre des programmes inscrits

Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hamdani a présidé, à Alger, une réunion de coordination avec les cadres centraux de son département ministériel, en vue de débattre des différents programmes inscrits dans le cadre de la feuille de route adoptée récemment en Conseil des ministres, a indiqué un communiqué du ministère.

La réunion a porté, notamment, sur l’élaboration des indicateurs du plan opérationnel du développement des cultures stratégiques (céréalière, oléagineuse et sucrière) et du programme d’irrigation économe. Des dossiers revêtant "un caractère urgent", selon le communiqué posté sur la page Facebook du ministère. A ce titre, le ministre a désigné un coordonnateur principal à la tête de chacun des groupes de travail en charge de la concrétisation des différents plans opérationnels. A ce propos, M. Hamdani a insisté sur l’impérative mobilisation de tous pour concrétiser la feuille de route adoptée. La réunion a également porté sur le dossier de l’électrification agricole et l’état d’avancement des études relatives au recensement de la demande enregistrée en la matière au niveau national. Par ailleurs, le ministre a instruit les différents directeurs centraux de veiller au suivi continu des autres filières agricoles, notamment la bonne préparation à l’avance de la campagne labours-semailles 2020-2021 ainsi que des filières lait et pomme de terre outres les autres questions d’actualité, conclut le communiqué.

Les points de collecte de céréales ouverts jusqu'à la fin septembre

L’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) a annoncé que les points de collecte de céréales demeureront ouverts aux agriculteurs jusqu’à la fin septembre, a indiqué, mardi, un communiqué de l’office. Cette mesure vise à permettre aux agriculteurs de déposer leur production céréalière au niveau des points de collecte jusqu’à la date précitée, ajoute la même source. L’office informe, par ailleurs, les agriculteurs ne disposant pas de moyens de transport de faire "appel aux coopératives de céréales et de légumes secs (CCLS) pour le transport de leurs récoltes aux points de collecte". Selon des prévisions antérieures du ministère de l’Agriculture, la production céréalière devrait atteindre 56 millions de quintaux lors de la campagne de moisson-battage pour cette saison. Lesdites prévisions sont basées sur des indicateurs, dont la pluviométrie enregistrée en mars et avril derniers, en sus de l’amélioration de l’encadrement technique, entre autres facteurs stimulant la production et la productivité, comme la contribution de la commission nationale de suivi de la campagne et le rôle efficient des banques, des Agences d’assurance et de l’OAIC. Dans le cadre de l’optimisation des capacités de stockage, 9 grands silos d’une capacité allant jusqu’à 5, 3 millions de quintaux ont été réceptionnés cette année. D’autres mesures ont également été prises pour améliorer les capacités de stockage en faveur des zones éloignées dans le sud, et les régions constituant désormais des pôles de production, en sus de l’augmentation du nombre des points de collecte passé à 500 à l’échelle nationale.

R.N.