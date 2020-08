Feux de forêts : L'Etat indemnisera les sinistrés sur la base des expertises de terrain

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud a affirmé, que l'Etat indemnisera les sinistrés des feux de forêts après les expertises de terrain au niveau des wilayas touchées, mettant en garde contre les déclarations mensongères pour bénéficier des indemnisations.

L'Etat indemnisera les sinistrés des feux de forêts sur la base des expertises de terrain au niveau des wilayas concernées, a précisé M. Beldjoud à la presse à l'issue de la réunion du Comité d’évaluation des dégâts des feux de forêts, présidée par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad. A ce propos le ministre a affirmé que les déclarations de sinistre seront minutieusement vérifiées et toute manœuvre de fraude sera sanctionnée conformément à la loi. Assurant que l’Etat aidera les sinistrés, M. Beldjoud a indiqué que l’indemnisation sera financière suivant la valeur des biens perdus, comme les arbres fruitiers, les ruches d'abeilles ou autres. Selon le bilan présenté par le ministre de l'Intérieur, les feux de forêts, ayant touché 40 wilayas à l'Est, l'Ouest et même au Sud ont ravagé à ce jour quelque 10.000 hectares d'arbres forestiers, dont 1.000 hectares de récoltes agricoles, 50 arbres fruitiers, 3.600 palmiers, 457 ruches d'abeilles, 120 têtes ovines, 10 têtes bovines et 2.000 poules. Se félicitant qu’aucune perte humaine n’a été enregistrée, M. Beldjoud a fait état, néanmoins, d’un citoyen, de trois gardes forestiers et de deux éléments de la Protection civile blessés. Evoquant les moyens mobilisés par l’Etat, qui ont permis ce résultat, le ministre a fait état de plus de 20000 éléments de la Conservation des forêts et de la Protection civile, en sus de 68 colonnes mobiles, des centaines de camions ainsi que des hélicoptères de la Protection civile. A une question sur les causes de ces incendies, le ministre de l’Intérieur a indiqué que les enquêtes ont révélés "l’implication" de mis en cause et les services de la Sûreté nationale ont convoqué, à ce jour, 15 individus, à travers le territoire national, dont trois ont été placés en détention provisoire. Les investigations se poursuivent pour déterminer les mobiles de tels actes, a assuré le ministre, ajoutant que les arrestations sont intervenues dans les wilayas de Tarf, Batna, Jijel, Tipasa et Médéa. A cette occasion, le ministre de l’Intérieur a appelé tout un chacun à contribuer à la lutte contre ce phénomène, saluant le rôle "efficace" de la société civile à travers l’aide et le soutien des citoyens aux éléments de la Protection civile pour éteindre ces incendies. M. Beldjoud a exhorté également les citoyens à davantage de vigilance, affirmant que la protection des ressources naturelles est une responsabilité collective.

T.A.