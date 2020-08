Gouvernement : Le plan de relance économique débattu mardi par le gouvernement et ses partenaires socio-économiques

Le plan de relance socio-économique, visant à asseoir les jalons d’un nouveau modèle de développement basé sur la diversification, fera l’objet, mardi à Alger, lors d’une conférence nationale réunissant le gouvernement et ses partenaires socio-économiques sous la présidence du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Outre les membres du gouvernement, à leur tête, le Premier Ministre, Abdelaziz Djerrad, cette rencontre regroupe les opérateurs économiques publics et privés, représentants des institutions, syndicats, d’associations, ainsi que des experts de la sphère socio-économique. Cette conférence nationale sur "le plan de relance pour une économie nouvelle" est organisée autour de onze (11) ateliers, à savoir : développement agricole, développement industriel, développement minier, développement des ressources énergétiques, financement du développement, comment faciliter l’investissement, micro-entreprises et start-ups, développement des secteurs de soutien, maitrise du commerce extérieur, industrie pharmaceutique, filière BTPH. Ces ateliers seront modérés par les ministres des secteurs concernés avec la participation de représentants d’institutions, d’entreprises et experts de ces domaines et devraient déboucher sur des recommandations qui seront présentées mercredi à la fin des travaux de cet évènement. Une conférence virtuelle sera également organisée lors de cette conférence et animée par des experts internationaux sur "la sortie de crise post Covid-19, opportunités d’investissements dans le cadre de la restructuration de l’économie mondiale, Gouvernance des affaires publiques". Les recommandations de l’évènement devraient traduire en actions concrètes une nouvelle vision permettant à l’économie nationale de se libérer de sa dépendance des hydrocarbures, essentiellement à travers la relance de l’activité industrielle, notamment celle de la transformation, l’encouragement des énergies alternative et renouvelables, l’économie de savoir, l’encouragement des micro-entreprises et l’exploitation des richesses minières.

