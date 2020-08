Vulnérabilité structurelle de l’économie algérienne : L’urgence d’un ajustement budgétaire

L’Algérie, à l’égard du reste du monde, subi la pandémie de Covid-19 avec des effets néfastes sur l’activité économique du pays. La baisse drastique des prix de pétrole, provoquée par le ralentissement de l’activité économique mondiale, perturbe considérablement l’équilibre financier et renforce l’instabilité économique en Algérie.

C’est ce que relève Said Kaci, Docteur en sciences économiques. Faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion, à l’université de Bejaïa, dans une analyse publiée dans le dernier numéro de la revue « les cahiers du CREAD » sur « l’après covid-19 : une économie ouverte et durable seule possibilité pour juguler l’impact de la pandémie ». L’analyse présente les principales répercussions de la pandémie de Covid-19 sur la stabilité financière et l’activité économique en Algérie. M. Said Kaci indique que le pays, qui présente une structure économique et financière extrêmement tributaire au secteur des hydrocarbures, est face au défi de gérer les répercussions des fluctuations du marché pétrolier mondial sur son économie à court et à moyen terme. A long terme, prévoit-il, la pandémie de covid-19 accentue l’incertitude sur le sens de l’évolution du marché mondial des hydrocarbures. L’économiste constate que les mesures de confinement décrétées depuis la deuxième semaine du mois de Mars, qui sont fortement nécessaires pour contenir la pandémie a provoqué, engendrent une baisse significative de l’activité économique du pays. La fermeture des commerces hors produits alimentaires et pharmaceutiques, l’arrêt de transport de voyageurs et la suspension de quelques activités de services engendrent une baisse du niveau de la demande globale ce qui induit des effets négatifs sur l’offre et le revenu. En parallèle, la pandémie a causé un mouvement de panique qui a perturbé les chaines de distribution et de commercialisation de quelques produits de première nécessité. La panique causée par la pandémie a causé également une hausse de la demande sur la liquidité. La forte sensibilité du budget de l’Etat vis-à-vis de secteur des hydrocarbures et l’attitude très fluctuante des prix de pétrole sur le marché mondial attribuent un caractère à la fois vulnérable et exogène à l’équilibre des finances publiques en Algérie. Cette situation impose au pays d’adopter une stratégie de diversification de son économie qui mène à la réduction de la vulnérabilité de l’équilibre des finances publiques. Dans le but de réduire cette vulnérabilité Said Kaci propose un modèle simple qui décrit une dynamique d’ajustement budgétaire basée sur un mécanisme de remplacement progressif de la rente pétrolière, destinée au financement des dépenses publiques en capital, par la fiscalité non pétrolière. L’analyse suggère l’orientation des efforts de la politique économique, afin de réduire la vulnérabilité des finances publiques, vers le renforcement du progrès techniques dans le secteur productif du pays. Elle décrit un mécanisme endogène d’ajustement budgétaire qui permet de réduire la dépendance du budget d’équipement par rapport à la rente pétrolière. En effet, explique Said Kaci, le renforcement des déterminants du progrès technique dans le système de production induit une hausse permanente de productivité. Cette dernière élargie l’assiette fiscale et mouvemente un mécanisme de remplacement progressif de la partie des dépenses en capital, qui dépend de la rente par la fiscalité non pétrolière. L’économiste met l’accent sur l’aptitude de la théorie de la croissance endogène à inspirer les stratégies et les politiques économiques en Algérie. « La consolidation de la structure financière et économique du pays devra passer nécessairement par le renforcement de l’appareil productif du pays et la réduction de la dépendance de l’économie vis-à-vis du secteur des hydrocarbures, qui constitue une source majeure d’une permanente vulnérabilité économique et sociale » souligne l’auteur de l’analyse. La seconde source de vulnérabilité, abordée par M. Said Kaci, est celle relative aux perturbations qui affectent le comportement des agents économiques suite à la propagation de la pandémie de Covid19. « Cette dernière instaure un climat d’incertitude sur l’environnement économique. De notables dysfonctionnements sont enregistrés, depuis l’arrivée de la pandémie de Covid-19 en Algérie, et qui ont touché, avec une ampleur différente, la quasi-totalité des secteurs d’activité économique du pays » relève l’économiste.

A.S