Référendum sur Constitution: : La création d’une commission gouvernementale répond à une demande de l'ANIE

La création d’une commission gouvernementale chargée d'assister l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) pour l'organisation du référendum sur la révision constitutionnelle répond à une demande de cette Autorité, a indiqué jeudi à Alger le président de l'ANIE, Mohamed Charfi.

"C’est à la demande du président de l’ANIE que cette commission a été créée, en prévision du référendum sur la révision constitutionnelle prévu le 1er novembre 2020 ", a précisé M. Charfi qui était l'invité à la chaîne 3 de la Radio nationale. A une question quant à une éventuelle remise en cause de l'indépendance de l'ANIE par rapport à la création de cette commission, M. Charfi a expliqué qu'il s’agit "d’une assistance matérielle car la quintessence de notre responsabilité, c’est de protéger le scrutin pour permettre au peuple d’exprimer son choix en toute démocratie", réaffirmant que "le recours à l'externalisation de l’assistance matérielle ne peut en aucun cas remettre en cause l’indépendance de l'ANIE"."En quoi l’ANIE devient plus indépendante en achetant l’isoloir ou en s'occupant de la restauration de ses encadreurs ou de leur transport. Il s’agit d'aspects matériels qui ont tendance à diminuer les efforts de l'ANIE, laquelle doit plutôt se concentrer sur sa mission essentielle, notamment l’encadrement des bureaux de vote et le dépouillement", a-t-il ajouté. S'agissant du processus de préparation et de déroulement du référendum, le président de l'ANIE a précisé que l'actuelle Constitution prévoit que le référendum pour la révision constitutionnelle passe par le Parlement dans tous les cas. "Le président de la République peut, soit recourir au référendum, soit de se contenter du Parlement", a-t-il expliqué, précisant néanmoins que "le Parlement demeure un passage obligé car il ne peut pas y avoir de révision constitutionnelle sans le passage par cette institution".Commentant la date fixée pour le déroulement de cette consultation électorale, M. Charfi a estimé que "le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a toujours mis en avant la dimension +novembriste+ de son projet, consistant entre autres en la reconstruction du consensus national, socle d’un Etat de droit". Pour rappel, le président de la République avait reçu lundi dernier le président de l'ANIE qui lui avait présenté un exposé sur les préparatifs en cours pour l'organisation des échéances électorales programmées, à commencer par le référendum sur le projet de révision de la Constitution. Au cours de cette rencontre et, à la lumière des consultations du président de la République avec les parties concernées, il a été décidé de fixer la date du 1er novembre 2020 pour la tenue du référendum sur le projet de révision de la Constitution.

APS