Marché pétrolier : Après le passage des ouragans, retour aux fondamentaux

Le prix du Brent a progressé jusqu’à 46 dollars le baril le 25 août avant de retomber autour de 45 dollars vendredi dernier. La hausse ponctuelle en milieu de semaine est due au passage de l’ouragan « Laura » (26 août) qui succédait à « Marco » (23 août) relève l’institut de recherche français IFP Energies nouvelles (L’Ifpen).

Ces deux ouragans, indique l’institut de recherche, sont à l’origine, dès le 23 août, de baisses importantes de la production américaine liées aux fermetures, par précaution, des plates-formes pétrolières situées dans le golfe du Mexique (-1,5 millions de baril par jour entre le 23 et le 29 août). L’impact modéré de « Laura » explique ensuite le recul du prix du pétrole alors que l’intervention de la FED au symposium économique de « Jackson Hole » n’a pas eu d’effets significatifs sur les marchés. Le dollar est même à nouveau en recul face à différentes devises dont l’Euro, facteur de soutien du prix du pétrole. Pour l’Ifpen, les effets sur la production de pétrole des deux derniers ouragans aux Etats-Unis sont modestes. Hormis pour Katrina en 2005, l’expérience montre que le passage des ouragans aux Etats-Unis a le plus souvent peu d’effets durables sur la production. « Pour Katrina au contraire, il avait fallu attendre 4 à 5 mois pour retrouver le niveau de production d’avant son passage » rappelle l’Institut français de recherche. « Ce ne sera pas le cas cette fois puisque « Laura » a rapidement perdu de sa puissance réduisant les impacts destructeurs pour le secteur pétrolier » constate-t-il. L’Ifpen évoque les premiers signes de reprise de l’activité de forage aux Etats-Unis, qui pourraient constituer un risque pour la cohésion de l’OPEP+. Selon l’institut de recherche, le marché américain poursuit son rééquilibrage, marqué par la progression de la demande qui atteint désormais près de 20 millions de barils par jours (Mb/j), ce qui reste néanmoins en deçà des 22 Mb/j consommés les deux années précédentes. Le rééquilibrage se réalise aussi en limitant les importations nettes de pétrole, ce qui contribue à réduire les stocks commerciaux comme c’est à nouveau le cas cette semaine. Enfin, relève l’Ifpen, la production américaine se situe à 10,8 Mb/j, soit 2,2 Mb/j en dessous du maximum atteint avant la crise (13 Mb/j fin mars). « La production a atteint un palier depuis le 12 juin, ce qui est remarquable eu égard à l’effondrement de l’activité de forage depuis 6 mois (- 75 %) » analyse l’institut de recherche français, pour qui la remontée du nombre d’appareils de forage le 21 août marque peut-être la fin de cette baisse. « Si la politique OPEP+ redevenait profitable pour les producteurs américains en maintenant les prix autour de 45 dollars le baril, la stratégie de l’OPEP+ pourrait être redéfinie. Les intérêts budgétaires plaident pour la cohésion Russie/Arabie saoudite en particulier… sauf surprise » estime l’Ifpen.

L’Irak réduit son offre ; l’Iran signe des contrats pour renforcer sa capacité de production

Les premières données rapportées par Reuters indiquent que l’Irak a fortement réduit ses exportations de pétrole conformément à ses engagements. Reuters estime à 106% le respect de ses engagements en août contre 73 % en seulement le mois précédent. En Iran, treize contrats ont été signés en présence du ministre iranien de l’énergie avec des entrepreneurs locaux afin de renforcer de 0,18 Mb/j la capacité de production. Le directeur général de la National Iranian Oil Company a indiqué que ces contrats portant sur 1,527 milliard d'euros signés font partie d'un ensemble plus important visant une augmentation de la production totale de plus de 0,28 Mb/j. Le ministre iranien de l’énergie a indiqué pour sa part que ces contrats étaient nécessaires pour relancer rapidement la production une fois les sanctions levées. Evoquant les prix des produits pétroliers, l’Ifpen indique que ces derniers sont traditionnellement en phase avec les prix du pétrole. La faiblesse du prix du pétrole, reflet d’une demande mondiale inférieure aux tendances anticipées avant la crise, se traduit donc par des prix faibles pour les produits pétroliers. Mais au-delà de ces évolutions communes, il convient de noter des spécificités reflétées par le ratio du prix des produits sur le prix du pétrole. Pour l’essence, ce ratio est proche des niveaux historiques, ce qui est conforme aux indices de mobilité désormais équivalents ou au-dessus des niveaux d’avant crise. En revanche, pour le gazole (+Fod) et le kérosène, les ratio sont sensiblement plus faibles par rapport aux valeurs historiques. Cela traduit un niveau d’activité du secteur des transports de marchandise (terrestre, maritime, aérien) et de voyageurs (aérien) encore faible. Les dernières statistiques publiées par l’OMC confirment cette situation, estimant que la baisse du commerce mondial pourrait atteindre 13 % en 2020 (fourchette basse de l’estimation du mois d’avril, comprise entre -13 % et -32 %). Les statistiques de juin pour le transport aérien montrent également des baisses importantes par rapport à l’an dernier, que ce soit pour les voyageurs (-86 %) ou les marchandises (-17%).

A. S