Santé : Départ d'une caravane médicale pluridisciplinaire pour les malades chroniques des zones d'ombres

Une caravane médicale pluridisciplinaire au bénéfice des personnes atteintes de maladies chroniques des zones d'ombre a démarré, jeudi matin à partir d'Alger, sous le slogan "Le chemin vers la prévention".

La caravane qui sillonnera, selon un programme établi jusqu'au début du mois de novembre sept wilayas du sud et des hauts-plateaux, a entamé son parcours à partir du siège du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. Le coup d'envoi officiel de la caravane a été donné par le ministre de de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, qui était accompagné de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou, la ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Hoyam Benfriha, des représentants de plusieurs départements ministériels et d'un représentant de la Présidence de la République. Selon le planning tracé, la caravane entamera son travail le 5 septembre à Bordj Bou Arreridj, précisément dans la commune rurale d'El Aache, et s'y positionnera jusqu'au 8 septembre. Entre le 11 et le 21 septembre la caravane s'arrêtera à Biskra, puis du 24 septembre au 4 octobre à M'sila, ensuite du 7 au 11 octobre à Djelfa, pour se diriger après vers Laghouat où elle accomplira sa mission du 15 au 20 octobre, puis vers El Bayadh du 24 au 29 octobre, et enfin à Naâma du 3 au 7 novembre. La caravane qui comprend deux cliniques mobiles dont chacune est dotée notamment de trois compartiments de consultations en médecine interne, cardiologie et ophtalmologie, est organisée par le ministère de la Santé en collaboration avec l'association "Algérie Network of Youth" suite "aux recommandations du Président de la République d'accorder la priorité à la prise en charge des besoins notamment sur le plan sanitaire au niveau des zones d'ombres", selon les explications des organisateurs. La caravane est également doté d'un laboratoire de biologie pour assurer différents examens biologiques et de moyens de protection contre l'infection Covid-19 qui seront mis à la disposition des malades convoqués.Une équipe médicale composée de médecins et de paramédicaux volontaires sera mobilisée durant tout la période de la caravane.

A.K