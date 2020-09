Sonatrach : Imacté par le recul des prix du pétrole en 2019 : Réduction significative des principaux indicateurs financiers

La baisse des prix du pétrole a induit une réduction significative des principaux indicateurs financiers de Sonatrach en les portant à des niveaux inférieurs en comparaison avec les exercices précédents.

Le chiffre d’affaires de Sonatrach a atteint 4 303 Milliards de dinars contre 4 881 Milliards de dinars en 2018, soit une diminution de 12%. C’est ce qui ressort du rapport financier publié sur le site internet du groupe. Les exportations de l’exercice 2019 ont atteint 32,98 milliards de dollars contre 38,9 milliards de dollars en 2018, soit une diminution de 15%. Les ventes sur le marché national s’élèvent à 306 Milliards de dinars, soit une diminution de 3% par rapport à 2018. Le résultat net de l’’Entreprise a connu une diminution de 76 Milliards de dinars passant de 414 à 338 Milliards de dinars. « Cette baisse s’explique essentiellement par la diminution du chiffre d’affaires » lit-on dans le rapport. La valeur ajoutée, représentant la différence entre la production et les consommations de l’exercice, a enregistré une diminution de 13 % par rapport à 2018, passant de 3 525 Milliards de de dinars à 3 062 Milliards de dinars. Les charges de personnel ont connu une hausse de 29 Milliards de DZD par rapport à 2018, passant de 155 Milliards de dinars à 184 Milliards de dinars. La Fiscalité Pétrolière versée est de 2 695 Milliards de dinars, soit une diminution de 5% par rapport à l’exercice 2018 indique le document. Les charges financières ont enregistré un montant de 530 Milliards de dinars, constituées principalement de la rémunération des associés et des pertes de change liées à l’actualisation des créances et des dettes libellées en monnaies étrangères. « La rémunération des associés (Profit oïl) est passée de 565 Milliards de dinars en 2018 à 470 Milliards de dinars en 2019, soit une diminution de 17 %. Les pertes de change sur les avoirs en devises et les factures libellées en monnaies étrangères inscrites au bilan (créances et dettes), sur la base du cours de change au 31 décembre 2019, sont de 56 Milliards de dinars » précise le rapport. La production immobilisée, qui regroupe les charges encourues pour la réalisation d’investissements nécessitant la mobilisation de moyens propres en plus du recours aux tiers notamment pour les prestations de forage et d’exploration, s’établit à 444 Milliards de dinars en 2019, contre 495 Milliards de dinars en 2018. Les produits financiers ont atteint 114 Milliards de dinars contre 107 Milliards de dinars en 2018 marquant ainsi une hausse de 7 %. La valeur ajoutée, représentant la différence entre la production et les consommations de l’exercice, a enregistré une diminution de 13 % par rapport à 2018, passant de 3 525 Milliards de dinars à 3 062 Milliards de dinars. Sonatrach évoque le renouvèlement, en 2019, des polices d’assurances Risques Industriels et la reconduction des contrats d’assurances Risques simples et protection des personnes. Concernant les risques industriels, le rapport cite Assurance « Tous Risques Sauf », concernant les installations et complexes industriels. La prime d’assurances pour la période 2019 – 2020 était de 31,396 Millions dollars, soit une augmentation de 16,2 % par rapport à la période 2018 – 2019. « Cette augmentation s’explique par l’incorporation d’un nouveau patrimoine » argue Sonatrach. Pour l’assurances « Cost Of Control », le montant de la prime pour la période 2019 - 2020 était de 1,136 Millions dollars, soit une baisse de 22 % par rapport à la période 2018 - 2019. « Cette évolution trouve son origine dans l’augmentation du programme de forage » explique le rapport. Le montant de la prime concernant « l’assurances appareils de Forage », pour la période 2019 - 2020 était de 1,613 Millions dollars, soit une prime similaire à celle de l’exercice 2018 - 2019. Concernant l’Assurance Responsabilité Civile Générale », le montant de la partie de la prime transférée vers le marché international était de 0,659 Millions dollars pour la période 2019 - 2020, soit une augmentation de 25% par rapport à la période 2018 - 2019. Quant à la partie de la prime destinée au marché local, elle reste constante soit de 25 Millions de dinars. Le montant de la prime de l’Assurance Responsabilité Civile Avitaillement pour la période 2019 – 2020 était de 0,15 Millions USD, soit une augmentation de 16,28 % par rapport à la période 2018 - 2019. « Pour l’ensemble de ces couvertures, les valeurs assurées sont passées de 87,713 Milliards USD pour la période 2018 - 2019 à 88,907 Milliards USD pour la période 2019 - 2020, soit une évolution d’environ 1,4 % » relève le document. Le rapport note que malgré l’augmentation des valeurs assurées et le durcissement du marché de la réassurance en 2019, qui a connu des augmentations de cotations sur le marché de Londres pour tous types de risques, les courtiers tenants ont pu négocier le maintien des taux de primes appliqués pour le risque de SONATRACH en mettant en avant la faible sinistralité du patrimoine de SONATRACH. Le placement des différents risques est réparti entre le marché local (assureurs locaux et Compagnie Centrale de réassurance - CCR), la captive de réassurance « SONATRACH Ré» basée au Luxembourg et le marché international de la réassurance. Pour les risques simples, la couverture d’assurance se traduit, pour SONATRACH Spa et ses Filiales, pour des conventions de Trois années, pour plusieurs types de contrats. Le document évoque, les contrats d’Assurances « Installations Diverses et Engins de Chantier ». Les primes d’assurance pour les couvertures « Tous Risques Sauf » et « Catastrophes Naturelles », pour la période 2019 - 2020 étaient respectivement de 127,00 Millions DA et 239,11 Millions DA pour une valeur assurée de 562 Milliards DA. Le rapport cite, également, les contrats d’Assurances « Patrimoine Immobilier et Mobilier ». Les primes d’assurances pour les couvertures « Tous Risques Sauf » et « Catastrophes Naturelles » pour la période 2019 - 2020 étaient respectivement de 54,45 Millions DA et de 255,50 Millions DA pour une valeur assurée de 567,23 Milliards DA. Pour le contrat d’Assurance « Citernes Tractées et Pertes de Produits » en Tous Risques Sauf, La prime d’assurances pour la période 2019 - 2020 était de 29,68 Millions Da pour une valeur assurée de 5,804 Milliards Da. Concernant le contrat d’Assurance « Transport sur Corps » en Tous Risques Sauf, La prime d’assurances pour la période 2019 - 2020 était de 11,67 Millions DA pour une valeur assurée de 1,824 Milliards DA. Les taux de prime préférentiels, en ce qui concerne le contrat d’Assurance « Transports de Facultés », étaient de 0.0135 % en Transport maritime et 0.0015 % en Transports Aérien et Terrestre pour la période 2019-2020, soit une forte baisse par rapport aux taux de la période 2018/2019 qui étaient de 0.0155 % en Transport maritime et 0.012 % en Transports Aérien et Terrestre. Le rapport évoque, par ailleurs, un contrat d’Assurance « Automobile », auprès de la CAAR, pour un taux de réduction de 85 % soit 02 % de réduction supplémentaires par rapport à la convention précédente.

Abdelkrim Salhi