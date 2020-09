Marché pétrolier : La tendance était fortement baissière la semaine dernière.

La tendance sur les marchés pétroliers était fortement baissière la semaine dernière.

« La chute des marchés actions (-3,5% pour le S&P500 jeudi dernier), un léger raffermissement du dollar, mais surtout l’incertitude quant à l’évolution inquiétante de la situation sanitaire dans le monde et l’anémie de la demande de pétrole continuent de peser sur les prix » relève L’IFP Energies nouvelles (Ifpen). Le Brent a terminé la semaine à son plus bas niveau en deux mois et le prix du WTI est retombé sous les 40 dollars le baril. En moyenne hebdomadaire, le Brent a perdu 1,0 dollar le baril pour atteindre 44,4 dollars le baril et le WTI a perdu 1,5 dollar le baril à 41,6 dollars le baril. « Le consensus des économistes interrogés par Bloomberg sur le prix du Brent reste stable à 42 dollars pour 2020 et 47,5 dollars le baril pour 2021 » indique l’institut français de recherche. Aux États-Unis, les stocks de pétrole brut ont baissé de 9,4 millions de barils (mb), selon les statistiques hebdomadaires publiées par l'EIA pour la semaine du 28 août. La baisse est particulièrement importante dans le PADD3 (-8,1 mb) suite aux ouragans Laura et Marco qui ont provoqué une baisse de la production de brut de 1,1 millions de barils par jour (mb/j) et la fermeture de nombreuses raffineries. Avec une production moyenne de 9,7 mb/j, la production américaine de brut est passée sous la barre des 10 mb/j pour la première fois depuis janvier 2018. Cependant, les stocks commerciaux de pétrole brut restent supérieurs de 61 mb (14%) à leur moyenne sur cinq ans. La fermeture temporaire de raffineries (taux d'utilisation de 76,7 % contre 82 % la semaine dernière) et la fermeture de nombreux ports dans le golfe du Mexique ont également contribué à la baisse des stocks d'essence (-4,3 mb) et de distillats (-1,7 mb). Si les stocks d'essence sont proches de leur moyenne quinquennale (4 % au-dessus), la situation est très différente pour les stocks de distillats qui restent supérieurs de plus de 22 % à leur moyenne à cinq ans. La baisse des stocks de pétrole brut et de produits pétroliers aux Etats-Unis n'est donc pas le signe d'une reprise de la consommation qui, bien au contraire, continue à baisser avec une demande en produits pétroliers légers (essence, distillats, carburéacteur/kérosène) en recul de 4%. En ce qui concerne la production de pétrole brut aux États-Unis, le nombre d'appareils de forage est en très légère hausse (+1 à 181) et l'indice Frac Spread Count (nombre d'équipements utilisés par les sociétés de services pour la fracturation hydraulique) est en constante augmentation depuis trois semaines. Ceci semble indiquer une reprise de l'activité dans les bassins de production de pétrole de schiste et notamment dans le bassin permien. Selon les dernières données de l’EIA, la production de pétrole de schiste était de 6,6 mb/j en juillet contre 8,2 mb/j au début de l’année. Toutefois, les perspectives pour le pétrole de schiste restent très incertaines. Cette semaine, Schlumberger a annoncé la vente de ses actifs de fracturation nord-américains à Liberty Oilfield Services Inc. Après avoir annoncé fin juillet la suppression de près d’un quart de ses effectifs, il s'agit d'un véritable changement de stratégie pour Schlumberger qui avait acquis les unités de fracturation de Weatherford il y a seulement trois ans. Sur le marché des produits pétroliers en Europe, les prix sont en baisse de 5,3 % pour l'essence et de 4,3 % pour le diesel, malgré la diminution des stocks de produits pétroliers (-0,6 % en zone ARA) qui se rapprochent de leur moyenne historique sur les 5 dernières années. Les spreads brut-produits continuent de baisser pour atteindre 1,5 dollar le baril pour l’essence et 4,2 dollars baril pour le diesel. Dans ce contexte, la marge de raffinage européenne (Brent/Forties FCC) reste négative (-1,3 dollar la baril) pour la dix-septième semaine consécutive. Les marges de raffinage américaines et asiatiques sont également en baisse cette semaine. Depuis quelques semaines, les annonces de fermeture de raffineries s'intensifient. En Europe, Gunvor a annoncé en août la fermeture de sa raffinerie d'Anvers (115 kb/j) et Total a annoncé qu'il envisageait la conversion de sa raffinerie de Grandpuits (93 kb/j) en bio-raffinerie. Aux États-Unis, Marathon envisage la fermeture de sa raffinerie de Martinez (166 kb/j) en Californie, Phillips 66 a annoncé la conversion de sa raffinerie de San Francisco (120 kb/j) en bio-raffinerie et HollyFrontier a fermé sa raffinerie de Cheyenne, dans le Wyoming (52 kb/j). « Si la baisse du prix du pétrole brut touche également le secteur de la pétrochimie, avec des prix de produits globalement en baisse de 21 % par rapport à l’année dernière, le prix de l'éthylène sur les principaux marchés internationaux retrouve son niveau d’avant la crise, sous l'effet d'une légère reprise de la demande de plastiques et de produits d’hygiène, liée à la crise sanitaire » indique l’Ifpen. Les marges pétrochimiques se redressent, en particulier en Asie et en Europe, avec une industrie pétrochimique sur naphta plus compétitive par rapport à l'industrie pétrochimique américaine, principalement sur éthane.

A.S