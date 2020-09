Coopération : L'Algérie et l'Italie disposées à œuvrer pour le développement de leurs relations "privilégiées"

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire, Kamel Beldjoud et son homologue italienne, Mme Luciana Lamorgese ont exprimé, à Alger, la "pleine" disposition des deux pays à développer leurs relations "privilégiées".

Les deux pays, qui entretiennent des relations "privilégiées", œuvrent à les développer dans divers domaines, a déclaré M. Beldjoud à la presse au terme de sa rencontre avec son homologue italienne. L'Algérie et l'Italie "ont exprimé leur pleine disposition à œuvrer au développement de leurs relations", a-t-il précisé, indiquant que les discussions bilatérales ont porté également sur plusieurs aspects qui intéressent les deux parties. La ministre italienne a évoqué le phénomène de la migration clandestine, a-t-il dit, soulignant que le nombre de migrants algériens clandestins en Italie est "très faible" par rapport à d'autres pays. L'Algérie "assume ses responsabilités" et prend les décisions qui s'imposent à ce sujet, a-t-il assuré. Pour sa part, la ministre italienne, qui a exprimé le souhait de son pays d'établir une coopération "plus large" avec l'Algérie, a déclaré "je suis convaincue que nous avons jeté les bases d'une nouvelle coopération bilatérale entre nos deux pays qui travaillent constamment dans le cadre du partenariat et de l'esprit d'amitié". L'Algérie et l'Italie disposent de tous les atouts pour aller de l'avant dans nos relations, à travers une large coopération dans divers domaines notamment pour ce qui est des flux migratoires et de toutes les aides que pourrait apporter la protection civile, a-t-elle dit, saluant l'expertise exceptionnelle de la protection civile en matière de séismes et des situations d'urgence.

T.A.