Banque d’Algérie : Nouvelles mesures pour renforcer les ressources bancaires

Le Comité des Opérations de Politique Monétaire de la Banque d’Algérie a décidé, lundi lors d’une réunion de réduire le taux de réserve obligatoire de 6 % à 3 % ainsi que l’activation des opérations principales de refinancement à un mois.

La réunion a été consacrée à la revue des principales évolutions de la situation monétaire et financière du pays, notamment les perspectives d’évolution à court et moyen terme des ressources des banques, de l’inflation et des crédits à l’économie. « Ces décisions permettront de libérer, pour le système bancaire des montants additionnels de ressources, et mettre ainsi, à la disposition des banques et établissements financiers, des moyens supplémentaires en faveur du financement de l’économie nationale et du soutien de l’activité économique » a indiqué, mardi, la banque d’Algérie dans un communiqué. C’est la troisième fois cette année que la Banque d’Algérie procède à la baisse des taux de réserves obligatoires pour conforter les liquidités bancaires. La liquidité bancaire s’est contractée de plus de 180 milliards de DA à fin mai 2020 par rapport à la fin 2019, pour passer sous le seuil de 1.000 milliards de DA, avait annoncé, en juin dernier la Banque d’Algérie (BA). Dans un communiqué sur la situation économique durant le premier trimestre 2020 et les perspectives d’évolution, la Banque Centrale a précisé que "la liquidité globale des banques a poursuivi sa baisse en 2020, passant de 1.557,6 milliards de dinars à fin 2018, à 1.100,8 milliards de dinars à fin 2019, pour atteindre 916,7 milliards de dinars à fin mai 2020, soit une contraction de la liquidité bancaire de 184,2 milliards de dinars par rapport à son niveau enregistré à fin 2019". En avril dernier le Comité des Opérations de Politique Monétaire de la Banque d’Algérie a pris une série de mesures d’assouplissement permettant de libérer des marges additionnelles de liquidités et soutenir ainsi l’activité économique. La Banque d’Algérie a décidé d’abaisser de 25 points de base (0,25%) le taux directeur applicable aux opérations principales de refinancement, pour le fixer à 3% au lieu de 3,25%. Le COPM avait également réduit le taux de réserve obligatoire de 8 à 6%. Un montant supplémentaire important de liquidités, estimé à 210 milliards de dinars, a été libéré suite à cette baisse. Le seuil de refinancement, par la Banque d’Algérie, des titres publics négociables a été relevé. Pour les échéances résiduelles inférieures à 1 an, le seuil de refinancement a été porté à 95% contre 90% auparavant. Pour les échéances résiduelles de 1 an inférieures à 5 ans, le seuil passe de 80% à 90%. Concernant les échéances résiduelles égales ou supérieures à 5 ans, le seuil de refinancement a été relevé de 70% à 85%. L’augmentation des seuils de refinancement des titres publics négociables, que la Banque d’Algérie accepte comme collatéral éligible aux opérations de politique monétaire, permettra aux banques d’augmenter leur capacité de refinancement auprès de la Banque d’Algérie. Ces décisions viennent conforter celles déjà prises lors de la réunion du 10 mars 2020 et ce, “pour permettre de libérer pour le système bancaire des marges additionnelles de liquidités et mettre ainsi à la disposition des banques et établissements financiers des moyens supplémentaires d’appui au financement de l’économie nationale à des coûts raisonnables”. Pour rappel, le 10 mars dernier, le COPM avait réduit le taux de réserve obligatoire de 10 à 8% et abaisser de 25 points de base (0,25%) le taux directeur de la Banque d’Algérie pour le fixer à 3,25%. Les mesures supplémentaires décidées par la Banque d’Algérie sont de nature à soutenir l’activité économique.

A.S.