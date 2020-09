M. Attar : L’augmentation de la production énergétique, une orientation stratégique pour le secteur

Le ministre de l'Energie, Abdelmadjid Attar, a affirmé, depuis Annaba, que l'augmentation de la production énergétique du pays et sa mobilisation au service des investissements et de la relance économique constitue "une orientation urgente et stratégique pour le ministère de l’Energie".

"L’énergie produite actuellement, électricité, gaz naturel et d'autres matériaux énergétiques est exploitée dans le domaine domestique, qui utilise environ 70 % de l'énergie totale produite", a précisé le ministre, lors d'une visite de travail et d’inspection à Annaba, soulignant la nécessité d'étendre l'utilisation de l'énergie dans les secteurs et les domaines de la production et ceux générateurs de richesse. Il a dans ce sens relevé "qu’en sus de la nécessité d’assurer l'approvisionnement en énergie des foyers notamment dans les zones d'ombre, il est impératif d'œuvrer à fournir cette même énergie en quantité et qualité requises pour accompagner les investissements économiques dans les domaines productifs générant des emplois, l’industrie et l'agriculture en particulier, et celles des activités de production, des services et des petites et moyennes entreprises". M.Attar a, dans le même contexte, considéré que "l'énergie constitue le principal moteur du développement", déclarant que le développement impose de "fournir de l'énergie au citoyen, à l'investisseur, à l'agriculteur et aux propriétaires d'activités productives". Au cours de la cérémonie de raccordement au réseau du gaz naturel, des 301 logements ruraux de la région de Kalitoussa, dans la commune de Berrahal, Le ministre a rappelé que l’approvisionnement en gaz naturel des habitants des zones rurales et ceux des zones d'ombre reste une "priorité stratégique pour le gouvernement". Il a également ajouté qu'"il n'y a aucune intention d'augmenter le prix de l'électricité et du gaz à usage domestique". Le ministre de l’Energie a aussi inspecté dans la région de Kalitoussa un projet de réalisation d’un transformateur 30/60 kv qui permettra, une fois opérationnel, d’améliorer la qualité du service et de renforcer la sécurité de la wilaya en matière de couverture énergétique, en particulier dans les zones industrielles. Le projet du transformateur dont le lancement du chantier a été en octobre 2019, pour un montant de plus d’un (1) milliard de dinars sera réceptionné "en juin de l'année prochaine 2021".

APS