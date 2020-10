Réunion de haut niveau de l’AG de l’ONU : L’Algérie déterminée à ratifier le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires dans "les plus brefs délais"

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum a réaffirmé, lors de sa participation aux travaux de la réunion de haut niveau de l’AG de l’ONU à l'occasion de célébration de la Journée internationale pour l'élimination totale des armes nucléaires, la détermination de l’Algérie à ratifier le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires "dans les plus brefs délais".

Lors de la réunion tenue par visioconférence, M. Boukadoum a souligné que "l’Algérie, qui a toujours souffert des conséquences catastrophique sur l’homme et l’environnement, des explosions nucléaires exécutées sur son sol durant l’ère coloniale, a été parmi les premiers pays à avoir signé le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires (TIAN), adopté sous la supervision de l’Algérie qui était alors présidente de la première Commission de l’Assemblée générale de l’ONU en 2017", réaffirmant "la détermination de l’Algérie à le ratifier dans les plus brefs délais". "Nous sommes fermement convaincus que le plus grand danger sur l’Humanité et sur la survie de toutes les civilisations persistera tant qu'il n’y a pas d’élimination totale des armes nucléaires. La levée de la légitimité des armes nucléaires est donc un pas nécessaire pour mettre le monde à l’abri de ses dangers, une conviction qui a amené l’Algérie à adhérer à ce processus et à le soutenir pour une interdiction totale des armes nucléaires", a précisé M. Boukadoum. L’Algérie, a-t-il ajouté, "partage les appréhensions des autres pays non nucléaires concernant l’avancement limité dans le respect des engagements de désarmement nucléaire, d’autant que nous constatons, bien au contraire, une évolution des armes nucléaires, ce qui constitue une violation des obligations juridiques concernant le désarmement nucléaire". "Nous enregistrons l’absence de toute indication que les pays détenteurs d’armes nucléaires, qui assument la principale responsabilité dans le processus de réalisation du désarmement nucléaire, conformément au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) et aux objectifs de l’ONU, aient honoré leurs engagements dans ce sens". L’Algérie est "pleinement convaincue" que "l'entrée en vigueur du Traité d'interdiction totale des essais nucléaires est un élément clé du processus de désarmement nucléaire et du système de non-prolifération", a affirmé le ministre des Affaires étrangères, estimant que "la création de zones exemptes d'armes nucléaires est un réel pas vers l'élimination complète des armes nucléaires". Il a, à cet égard, appelé à saisir l’occasion de la prochaine conférence d’évaluation du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires pour "progresser sur la voie de l’élimination totale des armes nucléaires, qui sont, a-t-il dit, les seules armes de destruction massive à ne pas figurer sur la liste des armes interdites à l’échelle internationale". Réitérant le "ferme engagement de l'Algérie à redoubler d'efforts pour atteindre cet objectif, dans le cadre de sa coprésidence avec l'Allemagne de la onzième Conférence visant à faciliter l'entrée en vigueur du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires", M. Boukadoum a invité l’ensemble des parties à rejoindre ce Traité dans les meilleurs délais. Le chef de la diplomatie a conclu son intervention en rappelant l’entrée en vigueur du Traité de Pelindaba sur une zone exempte d'armes nucléaires en Afrique qui dénote, a-t-il dit, l’engagement du continent en faveur de cet objectif, souhaitant que "cette voie soit suivie dans d’autres régions du monde, surtout au Moyen-Orient".

L'Algérie élue à la vice-présidence de la 3e commission de l'AG de l'ONU

L’Algérie a été élue par acclamation, à New York, à la vice-présidence de la Troisième Commission de l’Assemblée Générale des Nations Unies chargée des questions sociales, humanitaires et culturelles, y compris les questions des droits de l’homme. Cette importante commission traite de questions aussi variées que celles relatives au développement social, la promotion de la femme, la protection des enfants, l’assistance aux réfugiés, la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la discrimination raciale et le droit à l'autodétermination. La Commission examine, également, les questions liées à la jeunesse, la famille, le vieillissement, les personnes handicapées, la prévention du crime, la justice pénale ou encore le contrôle international des drogues. Les travaux de cette commission sont traditionnellement sanctionnés par l’adoption de résolutions ou de décisions qui ont un impact majeur sur les questions liées au développement, à la promotion des droits de l’Homme et à l’assistance humanitaire. Elles permettent aux Etats membres de prendre des engagements pour améliorer la coopération internationale sur ces questions et répondre de manière efficace aux besoins des populations les plus vulnérables. Cette élection reflète assurément la confiance que les Etats membres éprouvent pour l’Algérie ainsi que pour ses capacités avérées à faire avancer le programme de travail de cette commission. Elle témoigne également d’une reconnaissance de son rôle apprécié sur les questions humanitaires et celles liées au développement social du fait de sa propre expérience, de son modèle de développement et de son approche neutre et non-sélective des droits de l’homme. L’élection de l’Algérie à la vice-présidence de cette Commission intervient à un moment où celle-ci tient ses travaux dans un contexte marqué par la pandémie mondiale du COVID-19 qui a abouti à l’adoption de modalités exceptionnelles pour la tenue de cette session. En sa qualité de vice-président, l’Algérie s’attèlera à faire émerger le consensus entre les Etats membres sur les questions liées aux Droits de l’Homme qui traditionnellement entrainent une politisation des débats et des négociations tendues sur les projets de décisions. C’est, à ce titre, que l’Algérie déploiera des efforts pour trouver des points de convergence et aboutir ainsi à des résolutions acceptables pour tous les Etats membres.

A.S.