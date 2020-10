CAPA : La CAPA se félicite des orientations du Président Tebboune relative aux impôts

Le président de la Chambre algérienne de la pêche et de l'aquaculture (CAPA), M. Bani Benmira Karim s'est félicité des orientations données par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune lors de la réunion, du Conseil des ministres, relatives à la nécessité d'éviter d'imposer ou d'augmenter les impôts sur les professionnels de la pêche et de s'orienter sérieusement vers la construction navale en partenariat avec les étrangers.

Les orientations du Président de la République "soutiennent les marins pêcheurs et allègent les charges imposés", a indiqué un communiqué de la CAPA, relevant que cette décision témoigne de l'importance capitale accordée par le chef de l'Etat à la Pêche et d'une véritable volonté à relancer ce secteur sensible. Dans ce cadre, les professionnels de la pêche ont appelé le Président de la République à leur "accorder tout le soutien en vue de relancer le secteur qui a été relativement marginalisé et se trouve confronté à plusieurs problèmes, liés notamment au chevauchement entre les différents secteurs en matière de gestion, ce qui a eu un effet négatif sur la promotion du secteur et sa contribution au développement économique du pays". De même qu'ils ont souligné leur engagement à "travailler sérieusement et à intensifier leur activité", selon la même source.

APS