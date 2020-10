Assurances : La taxe sur la pollution supprimée

Le Projet de loi de finances 2021 propose de supprimer de la taxe annuelle sur les véhicules automobiles et engins roulants, due à l‘occasion de la souscription du contrat d‘assurance, prévue par les dispositions de l‘article 84 de la loi de finances pour l‘année 2020.

Par Abdelkrim Salhi

« Aux termes de cet article, le recouvrement de cette taxe est confié aux compagnies d‘assurance, lesquelles sont tenues de reverser le montant perçu au receveur des impôts territorialement compétents, après paiement de cette taxe par le propriétaire de véhicule ou d‘engin roulant » rappelle le texte dans son exposé des motifs. Cependant, l‘application de cette taxe sur le terrain a engendré des conséquences négatives sur l‘activité des assurances. Les études effectuées dans ce cadre ont montré une baisse du chiffre d‘affaires des compagnies d‘assurance de 3,76 Milliards de dinars au cours du premier semestre de l‘année 2020, par rapport au premier semestre 2019. En revanche, la comparaison faite entre le chiffre d‘affaires du premier semestre 2019 et celui de 2018, fait ressortir une tendance haussière estimée à 1,76 Milliards de dinars, selon les statistiques du Conseil National des Assurances (CNA). Cette baisse est qualifiée comme étant un indicateur très important et significatif qui démontre que l‘application de cette taxe pourrait non seulement être nuisible à l‘activité de ces compagnies mais aussi engendrer la cessation d‘activité pour certaines d‘entre elles, dans la mesure où certains assurés, tendent à réduire volontairement, l‘étendue des couvertures souscrites (police d‘assurance), en se rabattant sur les garanties les moins onéreuses. « Cette tendance baissière du chiffre d‘affaires des compagnies d‘assurances pourrait d‘une part, mettre en péril tout un secteur d‘activité qui est indispensable pour tous les autres secteurs d‘activité et ce, en application de l‘obligation légale de souscription des polices d‘assurances contre tous les risques auxquels pourraient subir les véhicules et d‘autre part, réduire le montant des recettes fiscales en matière de TAP, de TVA et d‘IBS » indique le gouvernement. Afin de ne pas déstabiliser et impacté négativement le secteur des assurances, il est proposé, en conséquence, la suppression de cette taxe, à travers l‘abrogation de l‘article 84 suscité.

Une taxe applicable au passage de la frontière en voiture

Le projet de loi de finances 2021 a institué une taxe sur la consommation des carburants des véhicules et camions à chaque sortie aux frontières du pays pour la compensation de l‘écart entre le prix administré et le prix international des carburants (essences et gasoil). Les tarifs de cette taxe sont fixés à 2.500 DA pour les véhicules de tourismes, à 2.000 DA pour les véhicules utilitaires et camions moins de 10 tonnes et à 10.000 DA pour les camions plus de 10 tonnes et bus. Les véhicules appartenant aux administrations et établissements publics sont exonérés de cette taxe. Cette mesure vise à introduire une nouvelle taxe sur la circulation des véhicules sortant du territoire national en fonction du type de véhicule, de sa catégorie et de sa puissance, dans une fourchette allant entre 2500 DA et 10 000 DA explique le gouvernement dans l’exposé des motifs. Elle a pour objet de récupérer partiellement la subvention des prix des carburants, notamment le gasoil et les essences utilisés par les usagés au-delà du territoire national. Le but est de mettre à la disposition de l‘Etat, des ressources supplémentaires de financement pour lui permettre la compensation du différentiel de prix des carburants sur les marchés national et international. II est à souligner que le montant annuel de compensation sollicité par SONATRACH à l‘Etat est de l‘ordre 200 milliards de DA. Elle permet également de réduire davantage la contrebande des carburants au niveau des willayas frontalières. Outre son impact positif sur le budget de l‘Etat, cette mesure permettra d‘atténuer le rythme de croissance de la demande nationale des carburants et de réduire les importations.

Hausse des prix des cigares et des cigarettes

Le PLF 2021 a modifié les dispositions de l’article 25 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées, en instituant une taxe intérieure de consommation composée d‘une part fixe et d‘un taux proportionnel applicable aux bières et produits tabagiques. La mesure vise à rehausser les tarifs de la taxe intérieure de consommation (TIC), applicables pour les bières et ce, tout en distinguant ce produit en fonction de sa teneur en alcool. Aussi, cette proposition de mesure prévoit une augmentation du taux proportionnel de la TIC applicable sur les cigares et les cigarettes, de 10% à 15%. De même, cette proposition vise, également, à limiter la consommation des bières fortes et l'utilisation du taux d'alcool comme argument de vente dans le commerce de ces produits.

A.S.