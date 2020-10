Presse nationale/ Révision de la Constitution : "Bonnes conditions de démarrage et de transparence" de la campagne référendaire

Les titres de la presse nationale, paraissant hier, ont focalisé sur les "bonnes conditions de démarrage et de transparence" de la campagne référendaire sur la révision de la Constitution, laquelle s'inscrit dans le sillage de l'édification de l'Algérie nouvelle, le référendum étant prévu le 1er novembre prochain.

Dans son éditorial, le quotidien El Moudjahid a relevé que "la campagne a démarré dans le calme et la sérénité", soulignant à cet égard que "toutes les conditions de transparence et de régularité sont réunies pour assurer le bon déroulement" de tout le processus électoral. Le même journal a qualifié le référendum sur la Constitution "d'une étape pour l'édification de l'Algérie nouvelle au sein de laquelle seront renforcés les droits et les libertés", réitérant que ce référendum "instaure les fondements d'une approche plus globale de la gestion des affaires de l'Etat". El Moudjahid publie aussi une interview du président du Conseil constitutionnel, Kamel Fenniche" qui a estimé que "le régime semi-présidentiel garantit l'encadrement des Pouvoirs". Sous le titre "Partis politiques, UGTA et associations investissent le terrain", le quotidien Horizon a consacré, dans ses pages intérieures, une large couverture à la campagne sur la révision de la Constitution. Ainsi plusieurs compte-rendu des meetings animés par les partis politiques et les associations ont été publiés. Reprenant les propos des chefs de ces partis, Horizons a mis en exergue leur "adhésion" au projet de révisons de la Constitution, à l'exemple du SG de l'UGTA, Salim Labatcha pour qui "la future Constitution garantit davantage de droits" alors que le SG du FLN, Abou El Fadl Baâdji a souligné que c'est "pour la première fois que la démocratie sera concrétisée une Algérie". Le journal rapporte aussi les propos du président d'El Fadjr el Djadid, Tahar Benbaibeche qui a appelé "à voter car c'est un choix judicieux", de même que le SG du PRA pour qui "la participation au référendum, marque la continuité de l'Etat", au même titre que le président du Mouvement El Islah, Filali Ghouili,qui a affiché le soutien de son parti à la révision constitutionnelle. Revenant sur cette activité partisane, Le Jeune indépendant a barré sa Une avec un titre à travers lequel il relève "l'incroyable alignement des partis politiques". Il a détaillé dans son commentaire que "des partis dont les patrons croupissent toujours dans les prisons pour des affaires de corruption et de malversations, cherchent une nouvelle virginité politiques à travers cette campagne". Le quotidien El Watan a titré sur "l'UGTA qui s'implique dans la campagne", soulignant que son SG a déjà animé deux meetings à Annaba et Skikda, alors que l'Expression a titré son éditorial "Référendum, un plus contre la corruption". Dans son commentaire le quotidien arabophone Ech Chaâb a écrit que la date du 1er novembre constitue "une étape charnière dans la voie du changement qui instaure l'alternance au Pouvoir", faisant observer à ce propos que "la campagne sur la révision de la Constitution est ouverte aux opposants à l'amendement constitutionnel". Le même quotidien est revenu sur l'éditorial du dernier numéro de la revue El Djeich ayant souligné que le référendum sur le projet de révision de la Constitution sera le "premier jalon sur la voie du changement radical revendiqué par le peuple" De son côté, le journal El-Masaa s'est attardé sur l'importance de ce rendez-vous électoral qui marque "une étape dans le processus de l'édification d'une Algérie nouvelle au sein de laquelle les droits et libertés sont renforcés et les constantes nationales préservées". Le quotidien Echorouk a assuré, à l'instar des autres publications, une large couverture des meetings animés par les partis politiques et les associations en faveur de la révision constitutionnelle, relevant que le vote en faveur de ce projet est la voie la plus juste.

APS