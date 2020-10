Biens et services génératrices de devises : Le gouvernement veut encourager les exportations

L’avant-projet de loi de finances 2021 (APLF 2021) prévoit plusieurs mesures pour booster les exportations hors hydrocarbures. Le texte introduit une disposition exonérant en matière d‘IRG, les opérations d‘exportation de biens et services génératrices de devises, réalisées par les personnes physiques, à l‘instar des personnes morales, tel que prévu par la législation fiscale en vigueur qui les exonère en matière d‘IBS, ce faisant, il est visé d‘aligner le traitement fiscal (exonération) accordée aux personnes morales et ce en respect de la règle de l‘équité et de la justice fiscale.

Cette exonération est octroyée au prorata du chiffre d’affaires réalisé en devises, précise l’article en question, ajoutant que le bénéfice de cette disposition est subordonné à la présentation, par le contribuable aux services fiscaux compétents, d’un document attestant du versement de ces recettes auprès d’une banque domiciliée en Algérie. Par ailleurs, l‘acte d‘exportation doit être encouragé quel que soit la forme juridique de l‘opérateur économique, sans discrimination, dans la mesure où l‘objectif recherché est la limitation de la dépendance de notre économie aux recettes d‘exportation des hydrocarbures. Par ailleurs dans son article 111 l’avant-projet de loi de finances 2021 stipule que les litiges susceptibles de naître après souscription de la déclaration en douane d‘exportation ne doivent aucunement retarder l‘exportation effective des marchandises déclarées. Celles-ci doivent être exportées et le litige y afférent sera traité après leur embarcation vers l‘étranger. Toutefois, ce report de traitement ne concerne pas les litiges se rapportant aux marchandises prohibées à l‘exportation au sens de l‘article 21 du code des douanes ou lorsque la marchandise objet d‘exportation constitue elle-même le corps de l‘infraction ». Dans l’exposé des motifs, le gouvernement explique que cette mesure vise à faciliter davantage les opérations d‘exportations hors hydrocarbures en permettant de libérer la marchandise à l‘exportation et de reporter le traitement du contentieux éventuel. Cette disposition permet également d‘éviter les retards dans le traitement des opérations à l‘export et des coûts qui peuvent en découler. Néanmoins, le bénéfice de cette facilitation ne s‘étend pas aux cas de litiges se rapportant aux marchandises interdites, ou dont la formalité administrative particulière n‘a pas été régulièrement présentée. Le projet de loi de finances institue par ailleurs une taxe sur les autorisations d‘exportation des déchets spéciaux dangereux. Cette taxe est acquittée par voie de quittance auprès du receveur des impôts et dont le montant est fixé à 5.000 DA. L‘exportation en vue de l‘élimination ou de la valorisation des déchets spéciaux dangereux est soumise à l‘autorisation préalable du ministre chargé de l‘environnement, après avis d‘un comité intersectoriel institué à cet effet. L‘obtention de l‘autorisation d‘exportation déchets spéciaux dangereux exige la mobilisation des moyens humains et financiers par l‘administration de l‘environnement, qui avec les restrictions budgétaires actuelles, et l‘installation des membres du comité intersectoriel pour le traitement de ces demandes d‘autorisations par l‘arrêté ministériel du 18 décembre 2019, comité composé de 14 membres, rencontre des difficultés croissantes de mise en œuvre des procédures d‘obtention de cette autorisation. « Aussi, la mise à contribution des opérateurs concernés par la demande d‘autorisation d‘exportation des déchets spéciaux dangereux, va contribuer à travers le timbre fiscal qui sera apposé sur l‘acte délivré par l‘administration, au financement des procédures d‘établissement de cet acte administratif » souligne-t-on. L’APLF 2021 propose, par ailleurs, de supprimer l‘article 92 bis du code des douane qui prévoit la possibilité de recourir aux sociétés d‘inspection agréées avant expédition des marchandises pour effectuer le contrôle, entre autres, des éléments de la déclaration en douane pour le compte de l‘administration des douanes. L‘inspection avant expédition est une pratique qui consiste au recours de certains pays, à des sociétés privées pour vérifier les détails de l'expédition, tel que le prix. Toutefois, le recours à cette pratique aura pour effets directs le transfert supplémentaire des devises vers l‘étranger, avec toutes les conséquences sur les factures d‘importation et l‘impact négatif sur les réserves de changes nationales. Il est important de signaler que c‘est au consommateur final (le citoyen/ entreprises productrices) de supporter les coûts et les frais de ces inspections, avec toutes les répercussions néfastes sur les prix et le pouvoir d‘achat des consommateurs. En effet, si ces coûts sont payés par les importateurs, ils seront automatiquement intégrés dans la facture des dépenses et partant, dans le prix de vente. Par ailleurs, le recours auxdites sociétés va susciter un double emploi en matière de contrôle. Les aspects à prendre en charge par ces Inspections (qualité, quantité, valeur, classement tarifaire des marchandises) feront l‘objet de contrôles prévus par des dispositions légales, exercés par les services des douanes, ceux de commerce et ceux chargés du contrôle vétérinaire et des services phytosanitaires. La remise en question de ces contrôles touche à la souveraineté et au caractère régalien de l'impôt et de la conduite de la politique commerciale nationale. De surcroit, les organisations internationales à l‘instar de l‘Organisation Mondiale du Commerce et l‘Organisation Mondiale des Douanes ont recommandé aux pays en développement à ne pas introduire ou appliquer d‘autre type d‘inspections avant expédition et des rapports internationaux prévoient même l‘interdiction par l‘OMC le recours auxdites sociétés pour la détermination de la valeur et le classement tarifaire des marchandises. d‘autres rapports de l‘Organisation Mondiale des Douanes ont conclu que le recours aux services d'inspection avant expédition s‘est avéré coûteux pour les gouvernements et préjudiciables à la réalisation des connaissances et des compétences douanières dans des domaines tels que l‘évaluation en douane et la classification des marchandises (Système Harmonisé) et les objectifs escomptés n‘ont généralement pas été atteints. De ce fait, il est recommandé aux gouvernements d‘appuyer les administrations des douanes pour que celles-ci puissent gérer avec succès leurs programmes de réforme et de modernisation et en tout premier lieu leurs fonctions douanières essentielles.