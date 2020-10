TPE, Registre de commerce, Entreprise : Ce que prévoit l’avant-projet de loi de finances 2021

L’avant-projet de loi de finances 2021 (APLF) s’inscrit dans la continuité du cadrage macroéconomique, initié depuis plusieurs années, visant à améliorer la gestion des finances publiques mais aussi à maximiser les recettes fiscales, compte tenu de la situation économique actuelle de l’Algérie. Dans ce contexte, le texte propose des modifications substantielles pour répondre à la situation économique et budgétaire du pays.

L’avant-projet de loi de finances 2021, apporte, dans son article 23, des modifications aux dispositions de l’article 221 bis du code des impôts indirects et taxes assimilées, à l’effet d’aligner, pour tous les cas, le fait générateur de la TAP sur celui de la TVA. Dans son exposé des motifs l’article indique qu’en l‘état actuel de la législation fiscale, le fait générateur de la TAP et de la TVA coïncident pour la majorité des opérations. Ainsi, l‘encaissement est retenu comme fait générateur pour les activités de prestation de services et les travaux immobiliers et la livraison juridique ou matérielle est applicable, comme fait générateur, pour les activités de livraison de biens. Cependant, relève-t- on, il est constaté que les dispositions de l‘article 14 du Code des Taxes sur le Chiffre d‘Affaires prévoient certaines exceptions en matière de fait générateur de la TVA qui ne sont, cependant, pas reprises au niveau de l‘article 221 bis du Code des Impôt Directs et Taxes Assimilées, traitant du fait générateur de la TAP. A titre d‘exemple, pour les opérations réalisées par les promoteurs immobiliers, le fait générateur en matière de TVA est constitué par la livraison juridique ou matérielle au lieu de l‘encaissement total ou partiel du prix, alors que la rédaction actuelle de l‘article 221 bis du Code des Impôts Directs et Taxes Assimilées, traitant du fait générateur de la TAP, fait référence à l‘encaissement total ou partiel du prix. Cette situation a engendré des difficultés pour les entreprises en matière de respect de leurs obligations fiscales et de la liquidation des montants de la TAP et de la TVA dus, compte tenu de l‘hétérogénéité des faits générateurs de ces deux taxes. Afin de parer à ces difficultés, il est proposé de modifier les dispositions de l‘article 221 bis du CIDTA à l‘effet d‘aligner, pour tous les cas, le fait générateur de la TAP sur celui de la TVA. Le gouvernement propose, également, des modifications à l’article 103-3 du Code des Taxes sur le Chiffre d’Affaires sont modifiées. La rédaction actuelle des dispositions de l‘article 103-3 du code des taxes sur le chiffre d‘affaires, prévoit que les contribuables ayant opté pour le régime des acomptes provisionnels en matière de TVA, doivent déposer au plus tard le 20 du mois d‘avril de chaque année une déclaration indiquant le chiffre d‘affaires de l‘année précédente et de s‘acquitter, s‘il y’a lieu, du complément de la taxe due. En effet, en application de ces dispositions, le solde de liquidation des acomptes de TVA doit se faire au plus tard le 20 avril de chaque année, ce qui risque de générer des problèmes pratiques pour le calcul et la régularisation des acomptes devant être versés durant le 1er trimestre de l‘année qui suit. Aussi, et dans le souci d‘harmoniser les délais, il est préconisé de modifier l‘échéance pour l‘acquittement de cet impôt en l‘alignant sur celle du paiement du solde de liquidation de la TAP, à savoir au plus tard le 20 du mois de février de l‘année suivante ; étant précisé, que la liquidation de la TVA se fait sur la même base que celle de la TAP.

Impôt forfaitaire unique : Nouvelles dispositions.

L’APLF a modifié, aussi, les dispositions de l’article 282 quater du code des impôts directs et taxes assimilées qui concerne les contribuables soumis à l‘impôt forfaitaire unique. Les dispositions actuelles régissant le régime de l‘Impôt forfaitaire unique (IFU) prévoient une imposition à l‘IFU, du chiffre d‘affaires en sa globalité. Si les taux applicables sont modérés, il n‘en demeure pas moins que ce mécanisme d‘imposition lèse certains contribuables, lesquels subissent parfois une taxation plus importante que les marges engrangées au titre de leurs activités. Il est cité, à titre d‘exemple, les contribuables commercialisant le lait pasteurisé, dont la marge bénéficiaire, réglementée, est fixée à 0.9 DA/L, lesquels sont soumis à l‘IFU au taux de 5%. Ces contribuables s‘acquittent, en effet, d‘une imposition plus importante que les marges brutes qu‘ils réalisent, ce qui met en difficulté leurs trésoreries et met en péril la pérennité de leur activité. Dans un souci d‘équité fiscal, il est proposé de modifier le présent article, à l‘effet de prévoir une imposition à l‘IFU, de la marge bénéficiaire, au lieu du chiffre d‘affaires, pour le cas des contribuables commercialisant, exclusivement, des produits dont la marge bénéficiaire réglementée est inférieure au taux de l‘IFU.

Radiation du registre du commerce : l’attestation de situation fiscale ne sera plus exigée.

Le projet de loi de finances 2021 a, par ailleurs, abrogé les dispositions de l'article 39 de la loi de finances complémentaire pour 2009. Pour rappel cet article stipule que la radiation du registre du commerce est subordonnée à la présentation d‘une attestation de situation fiscale, délivrée par les services compétents de l‘administration fiscale. En d’autres termes, si cette mesure du PLF 2021 est adoptée, l’attestation de situation fiscale ne sera plus exigée pour la radiation du registre de commerce. Dans l’exposé des motifs, le gouvernement explique que la suppression de ce document vise l‘assainissement du fichier du centre national du registre du commerce (CNRC) qui est constitué actuellement par un grand stock de registre du commerce non radié. A fin juin 2020 le CNRC a comptabilisé 2.096.373 opérateurs inscrits au registre du commerce, dont seulement 1.318.802 opérateurs ont mis en conformité leurs registres du commerce avec les dispositions réglementaires en rapport avec le registre du commerce électronique. « Ainsi, 62,9 % du total des opérateurs déjà inscrits au registre du commerce, n‘ont pas encore procédé à l‘opération de mise en conformité et doivent par conséquent régulariser leur situation par la radiation » relève-t-on. La nouvelle disposition a pour objectif, aussi, la facilitation des formalités administratives dans le cadre de la mise en œuvre du programme de numérisation du secteur du commerce. Le gouvernement rappelle que le CNRC est tenu d‘informer par voie électronique l‘administration fiscale de chaque opération de radiation de registre du commerce, effectuée à son niveau. L‘information communiquée par le CNRC permettra à l‘administration fiscale de suivre et de traiter le cas du commerçant concerné, sans établissement préalable de l'attestation de situation fiscale.

La généralisation des TPE reporter d’une année.

L’avant-projet de loi de finances 2021 propose de reporter d’une année, l’obligation faite aux commerçant de mettre à la disposition des consommateurs des terminaux de paiement électronique (TPE), pour leur permettre d’opter pour un règlement électronique de leurs achats. L‘article 111 de la loi n° 17-11 du 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018, a été inscrit dans le cadre de la généralisation des terminaux de paiement électronique TPE. A ce titre, il a prévu l‘obligation aux commerçants de mettre à la disposition du consommateur des terminaux de paiement électronique (TPE) pour lui permettre d‘opter pour un règlement électronique de ses achats. A cet effet, un délai maximal d‘un an à compter de la date de publication de cette loi, soit 31 décembre 2018, a été accordé aux agents économiques pour se conformer à cette disposition. Ce délai a été prorogé d‘un an par la loi de finances pour 2019. Avec un peu plus d‘un million et demi de commerçants susceptibles d‘accepter les paiements par cartes, de fait l‘obligation de les équiper en TPE implique une opération gigantesque, tant sur l‘aspect coût que sur l‘aspect logistique, car il s‘agit de développer plusieurs millions de TPE, étant donné qu‘un seul commerçant peut avoir plusieurs point de vente dotés de plusieurs caisse (supermarché, opérateur téléphonique,...). La mesure vise l‘élargissement des instruments de paiement électronique, au-delà des terminaux électroniques, à tout instrument permettant d‘effectuer le paiement électronique et le QR code, qui soit accepté par les banques et Algérie poste. Pour le gouvernement la prorogation du délai de mise en conformité jusqu‘au 31 décembre 2021, est nécessaire pour permettre à l‘appareil de production nationale de satisfaire les besoins du marché en quantités suffisantes de TPE, et d‘éviter ainsi l‘importation de quantités importantes de ces équipements.