Dette extérieure de l’Algérie : 5,492 milliards de dollars de stock à fin 2019

Le stock de la dette extérieure de l’Algérie à fin 2019 est estimé à 5,492 milliards de dollars, selon l’édition 2021 des statistiques sur la dette internationale publié par la Banque mondiale. Le stock de la dette extérieure de l’Algérie avait atteint à 5,710 en 2018.

Il était estimé à 5,707 milliards de dollars à fin 2017 et à 5,463 milliards de dollars à fin 2016.Le stock de la dette s’était établi à 4,671 milliards de dollars en 2015. Il était de de 7,414 milliards de dollars en 2009. En réponse à un besoin urgent d'une plus grande transparence de la dette, « la dernière édition du rapport International Debt Statistics (IDS) fournit des données plus détaillées et plus désagrégées sur la dette extérieure qu'au cours de ses près de 70 ans d'histoire - y compris la ventilation de ce que chaque pays emprunteur doit aux créanciers publics et privés de chaque pays créancier, et les paiements mensuels attendus au titre du service de la dette jusqu'en 2021 » souligne le communiqué de la banque mondiale. Dans le détail, l’encours de la dette extérieure à long terme de l’Algérie est estimé à 1,571 milliard de dollars l’année dernières contre 1,725 milliard de dollars en 2018, 1,904 milliards de dollars en 2017. L’encours de la dette extérieure à long terme avait atteint 4,043 milliards de dollars en 2009. La dette à long terme, publiques et à garanties publiques est évaluée 1,398 milliards en 201p, contre 1,523 milliard de dollars en 2019. Elle était de 3,062 milliards de dollars en 2009. La dette publique (secteur public) est estimée 1,397 milliard de dollars l’année passée, contre 1,521 milliard de dollars l’année d’avant. La dette du secteur privé garantie par l’État est estimée à 1 millions de dollars. La dette du secteur privé non garantie avoisine les 173 millions de dollars. Les dettes à court terme, réputées pour être les plus problématiques au vu des échéances et des taux, se sont chiffrées à 2,264 milliards de dollars en 2019 contre 2,319 milliards de dollars en 2018. La Banque mondiale évoque également une ligne de crédit du Fonds monétaire international (FMI) 1,657 milliard de dollars l’année passée contre 1,666 milliard de dollars. Dans son rapport, dans le cadre des consultations de 2018, au titre de l’article IV, le FMI avait signalé qu’“après le dernier décaissement du FMI en faveur de l’Algérie en 1999, l’Algérie n’a pas recouru à l’emprunt extérieur avant 2016, lorsque la Banque africaine de développement (BAD) lui a fourni un prêt d’appui budgétaire de 900 millions d’euros”. Outre le prêt de la BAD, le reste de la dette extérieure est en majorité dû à des créanciers bilatéraux et assortie de modalités concessionnelles. Selon l’édition 2021 des statistiques sur la dette internationale de la Banque mondiale, la dette publique extérieure de l’Algérie représente 3% du revenu national brut estimé à 165,788 milliards de dollars. L’encours de la dette extérieure à long terme provient essentiellement de créanciers officiels (1,393 milliard de dollars). La dette provenant des créanciers multilatéraux est évaluée à 1,007 milliard de dollars en 2019 contre 1,031 milliard de dollars 2018, alors que la dette bilatérale est estimée 386 millions de dollars l’année dernière contre 481 millions de dollars l’année d’avant. La dette provenant des créanciers privés s’élève à 6 millions de dollars en 2019 et 11 millions de dollars en 2018, provenant totalement des banques commerciales. Selon le rapport IDS 2021, la dette extérieure totale des pays éligibles au l'Initiative de suspension du service de la dette (DSSI) a grimpé de 9,5% pour atteindre un record de 744 milliards de dollars en 2019 par rapport à l'année précédente, soulignant le besoin urgent pour les créanciers et les emprunteurs de collaborer pour éviter le risque croissant de dette souveraine. Le rythme d'accumulation de la dette de ces pays était près de deux fois supérieur à celui des autres pays à revenu faible ou intermédiaire en 2019. Avant le début de la pandémie COVID-19, la hausse des niveaux de dette publique était déjà une source de préoccupation, en particulier dans de nombreux pays parmi les plus pauvres du monde, comme indiqué dans notre rapport sur les quatre vagues de dette publié en décembre 2019. Répondre à un appel du monde Banque et le Fonds monétaire international, le G20 a approuvé l'Initiative de suspension du service de la dette (DSSI) en avril 2020 pour aider jusqu'à 73 des pays les plus pauvres à gérer l'impact de la pandémie de COVID-19. L'encours de la dette des pays éligibles au DSSI envers les créanciers bilatéraux officiels, composé principalement de pays du G-20, a atteint 178 milliards de dollars en 2019 et a représenté 17% des flux de dette nette à long terme vers les pays à revenu faible et intermédiaire. Au sein du groupe des créanciers du G-20, il y a eu des changements importants caractérisés par une augmentation marquée des prêts des pays membres du G-20 qui sont eux-mêmes des pays à revenu intermédiaire. Par exemple, la Chine, de loin le plus grand créancier, a vu sa part de la dette totale due aux pays du G-20 passer de 45% en 2013 à 63% à la fin de 2019. Au cours de la même période, la part du Japon, deuxième créancier du G-20, est restée globalement la même à 15 pour cent.

A.S.