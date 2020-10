L’Ifpen analyse le marché pétrolier : « Perturbations de l’offre et attente du plan de relance américain »

Après le décrochage à 37 dollars le baril le vendredi 2 octobre dernier, le prix du Brent a progressé la semaine passée pour s’établir à 41,6 dollars le baril le 9 octobre 202. Sur la semaine, il gagne près de 3 % et se situe à 40 dollars le baril proche de la moyenne annuelle anticipée à 41 dollars le baril relève l’IFP Energies Nouvelles (Ifpen) dans son dernier « tableau de bord pétrolier ».

Selon l’institut français de recherche, « la progression de la semaine passée reflète d’une part les perturbations de la production en Norvège et dans le Golfe du Mexique, et d’autre part l’optimisme des marchés financiers portés par l’attente d’un plan de relance américain ». Les rumeurs sur une attaque de l’oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan (BTC) liées aux tensions entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie ont aussi pu peser sur le prix. L’Ifpen évoque aussi les déclarations d’un expert saoudien, reprises par le Wall Street Journal, évoquant une possible remise en cause de la hausse de la production OPEC+ prévue en janvier prochain. La grève en Norvège, initiée le 30 septembre et conclue par un accord le 9 octobre, a affecté une partie de la production nationale. La seconde perturbation est due à l’arrivée jeudi dernier de l’ouragan Delta qui a frappé le sud de la Louisiane. L’arrêt des plateformes de production a affecté un total de 1,7 million de barils par jour, soit plus de 90 % du total de la production du Golfe du Mexique. Une étude récente de l’EIA montre que les effets durent en général quelques jours (15 jours comme pour « Laura » en août dernier) en dehors des ouragans de grande ampleur (Gustav et Ike en 2008 et Hurricane Katrina en 2005). Enfin, une partie de la presse a fait état d’une attaque par missile de l’oléoduc BTC le 6 octobre, attaque démentie côté arménien. Le pipeline, qui représente environ 80% des exportations de pétrole d’Azerbaïdjan et qui passe par la Géorgie pour atteindre la côte méditerranéenne turque, a une capacité de 1,2 million de baril par jour. D’après le Wall Street Journal rapportant une déclaration d’un expert saoudien, les autorités saoudiennes étudieraient la possibilité de remettre en cause la hausse de production prévue en janvier dans le cadre de l’accord OPEP+ renégocié en juin dernier. Deux hausses étaient prévues dans le cadre de cet accord par rapport à la réduction de 9,7 millions de barils par jour appliquée depuis mai dernier : l’une de 2 millions de barils par jour mise en œuvre depuis août, ce qui porte la réduction à 7,7 millions de barils par jour désormais et la seconde de 1,9 million de barils par jour était prévue en janvier prochain. « Cette annonce, qui reste à officialiser, pourrait avoir pour objectif d’éviter un effet baissier face à la remontée de l’offre libyenne dans un contexte de hausse modérée de la demande » estime l’Ifpen.

Hausse de la demande de pétrole jusqu’en 2030

L’institut de recherche français évoque le rapport OPEP WOO 2020 qui fait état d’une hausse de la demande de pétrole jusqu’en 2030, de l’offre non OPEP jusqu’en 2025 et de l’offre OPEP au-delà. Côté demande, trois phases sont anticipées dans le scénario de référence. La première, phase de récupération, se situe entre 2020 et 2022 marquée par un retour de la demande au niveau de 2019 (99,8 millions de barils par jour). La deuxième phase, phase de croissance qui prend fin en 2030, se caractérise par une hausse annuelle soutenue de la demande à hauteur de 1,1 million de barils par jour en moyenne par an. La troisième, phase du plateau entre 2035 et 2045, est caractérisée par la stagnation de la demande mondiale à environ 109 millions de barils par jour. Globalement, la demande mondiale progresse de 9 millions de barils par jour entre 2019 et 2045, tirée par celle des pays émergents (+ 22 millions de barils par jour, mais freinée par celle des pays occidentaux (-9 millions de barils par jour). Côté production, les prévisions de l’OPEP prévoient deux phases. La première, qui va jusqu’en 2025, est une phase de croissance de l’offre des pays non OPEP et de stagnation pour l’OPEP. La seconde, entre 2025 et 2045, table sur le scénario inverse avec une croissance forte de l’offre OPEP. Entre 2019 et 2025, la production de pétrole dans les pays non membres de l'OPEP progresse de 5,7 millions de barils par jour pour atteindre 70,7 millions de baril par jour d'ici 2025. « Les croissances les plus notables sont attendues au Brésil (+1,7 million de barils par jour), aux États-Unis (+1,4 million de barils par jour) et en Norvège (+0,8 million de barils par jour). Ces croissances pourraient toutefois être freinées par la faiblesse des investissements. Dans le même temps, la production des pays membres de l'OPEP, après avoir atteint un point bas en 2020 (30,7 millions de barils par jour), retrouverait dès 2021 un niveau équivalant à celui de 2019 (33 à 34 millions de barils par jour). Au-delà de 2025, la production des pays non OPEP atteint un pic en 2030 (71,5 millions de barils par jour) pour ensuite décroitre régulièrement jusqu’à 65 millions de barils par jour en 2045. La production OPEP au contraire progresse de 10 millions de barils par jour pour atteindre 43 millions de barils par jour.

A.S.