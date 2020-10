Agriculture : Associer tous les acteurs au débat sur les mécanismes de soutien des producteurs locaux

Le ministre de l’Agriculture et du Développement durable, Abdelhamid Hemdani, a mis en avant l'importance d'associer l'ensemble des acteurs, y compris la société civile, au débat sur les questions ayant trait à l'élaboration des mécanismes d'accompagnement des producteurs locaux, a indiqué un communiqué du ministère.

Le ministre s'exprimait lors d'une rencontre, lundi, avec les membres du bureau national de l’Association nationale des commerçants et artisans (ANCA), consacrée à l'examen de nombre de questions en lien avec le secteur agricole, lit-t-on dans un communiqué posté sur la page Facebook du ministère. Entre autres questions abordées, figurent la représentation de l'ANCA au sein des organisations professionnelles des filières agricoles, ainsi que la valorisation du produit agricole, précise la même source. Après avoir écouté les préoccupations et propositions des membres de l’ANCA, le ministre a relevé "l'importance d’associer tous les acteurs, y compris la société civile, au débat sur les questions relatives à l'élaboration et à la mise en place des mécanismes d’accompagnement et de soutien, ainsi qu'aux décisions prises au profit des opérateurs professionnels et producteurs nationaux". A rappeler qu’une cellule d’écoute et d’orientation avait été installée, fin août dernier, au niveau du ministère, pour le suivi des préoccupations et l’orientation des professionnels du secteur, dans le cadre de la lutte contre la bureaucratie et du rapprochement de l’administration des professionnels. Cette cellule est chargée du suivi des préoccupations des différents professionnels du secteur, à savoir les agriculteurs, les éleveurs, les investisseurs et les différents opérateurs économiques, ainsi que les partenaires sociaux, la société civile, les chercheurs, les étudiants universitaires.

APS