Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad : Examen de la nouvelle stratégie de développement du transport maritime

Le gouvernement a examiné, lors de sa réunion tenue sous la présidence du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, une nouvelle stratégie pour le développement du transport maritime, qui propose, entre autres, la réorganisation des compagnies publiques de ce secteur, ont indiqué les services du Premier ministre dans un communiqué.

Cette nouvelle stratégie, présentée par le ministre des Transports, est proposée à travers un plan de développement qui se décline autour de sept (07) axes, a précisé le communiqué. Elle vise notamment à sécuriser les approvisionnements du pays en produits stratégiques, participer de manière substantielle au transport des marchandises de et vers l’Algérie et à réduire les transferts de devises à l’étranger au titre des services. Pour ce faire, un plan d’action a été proposé pour la réorganisation des compagnies publiques de transport maritime de voyageurs et de marchandises ainsi que des mesures visant la sécurisation des importations des produits stratégiques, d’une part, et le renforcement de la compagnie de transport de passagers pour une meilleure prise en charge de la demande et la diversification de ses activités, d’autre part, ajoute la même source.

APS