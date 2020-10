Evaluation de la stabilité du système financier algérien : Le constat et les recommandations du FMI

Le Conseil d'administration du Fonds monétaire international (FMI) a conclu, le vendredi 31 juillet 2020, sans réunion, l’évaluation de la stabilité du système financier (FSSA) avec l'Algérie annonce l’institution financière internationale dans un communiqué diffusé jeudi 15 octobre 2020.

Le FMI précise que, l’évaluation de la stabilité du système financier « a été préparé par une équipe des services du FMI pour examen par le Conseil d'administration le vendredi 31 juillet ». L’évaluation de la stabilité du système financier reflète les discussions menées avec les autorités algériennes en septembre 2019 et se fonde sur les informations disponibles à l'époque. « Compte tenu de l'accent mis sur les vulnérabilités et les cadres politiques, de nombreuses conclusions et recommandations de la FSSA restent pertinentes » estime le FMI. Cette dernière ajoute que les tests de résistance de ce rapport tiennent compte des effets du COVID-19 dans les perspectives de référence et incluent un scénario plus défavorable qui suppose que l'épidémie dure plus longtemps que prévu actuellement. Selon l’évaluation de la stabilité du système financier, avant la pandémie, la croissance du crédit en Algérie avait été rapide, la monétisation du déficit avait augmenté les risques macroéconomiques et les réserves internationales avaient considérablement diminué. Le rapport relève également que « les interventions du gouvernement dans l'économie sont omniprésentes et financées par les revenus des hydrocarbures, ce qui rend l'Algérie très vulnérable aux chocs exogènes et lui laisse une marge de manœuvre limitée pour les absorber ». Le FMI note que la Banque d'Algérie (BA) a géré les réserves obligatoires pour faire face aux importantes variations de liquidité par rapport aux prix des hydrocarbures. Néanmoins signale l’institution de Bretton Woods, « les tests de résistance montrent que le choc COVID-19 est susceptible de laisser certaines banques sous-capitalisées et, s'il se prolonge, pourrait entraîner une sous-capitalisation à l'échelle du système ». Le FMI indique que « si les autorités ont apporté des améliorations majeures depuis le dernier PASF, les autorités de contrôle financier manquent d'indépendance et la gestion des risques dans son ensemble pourrait être améliorée ». Par ailleurs, bien que les règles de surveillance semblent adéquates, un important stock de créances non performantes existants était potentiellement sous-approvisionné. La gestion des liquidités est sous-développée. « Les subventions administrées via le secteur financier devraient être réformées et la finance inclusive et les paiements numériques mieux développés » recommande le FMI. Cette dernière estime que pour l'avenir, les autorités de contrôle devraient se réunir régulièrement et la Commission bancaire devrait veiller à ce que toutes les banques respectent les réglementations prudentielles et LAB / CFT, émettant des sanctions le cas échéant. Le cadre réglementaire devrait être renforcé, notamment en ce qui concerne les contrôles internes de la gouvernance bancaire et les personnes politiquement exposées (PPE). Une meilleure gestion du risque de crédit est nécessaire et le provisionnement des NPL doit être mieux surveillé et appliqué. Les fluctuations des taux interbancaires devraient être limitées dans un système de corridor intermédiaire et le marché monétaire mieux développé. Un cadre de gestion de crise, comprenant un cadre de résolution spécial, devrait être mis en place et les mécanismes de surveillance des risques systémiques redémarrés. Une meilleure gouvernance d'entreprise et une réforme des programmes de subvention, ainsi qu'une meilleure surveillance du risque de crédit, contribueraient à contenir les liens souverains avec les banques.

