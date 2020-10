Constitution : Les propos de Chanegriha sur l'importance du référendum largement évoqués par la presse nationale

La presse nationale est largement revenue, dans sa parution, sur les propos du général de Corps d'armée, chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), Saïd Chanegriha, qui a mis l'accent, dimanche lors de sa visite à Tamanrasset, sur l'importance du référendum sur la révision de la Constitution prévu le 1er novembre prochain.

Le quotidien El Moudjahid a mis en exergue dans sa Une les propos du chef d'Etat-major de l'ANP, qui effectuait une visite de travail et d'inspection en 6ème Région militaire, appelant les personnels de l'armée à être "à la hauteur de la responsabilité constitutionnelle" qui leur incombe lors du référendum sur le projet de révision de la Constitution. L'Expression, qui titrait en gras : "Soyons à la hauteur", relève que le général de Corps d'Armée "ne manquera pas d'exprimer son optimisme quant à l'avenir prometteur de l'Algérie". Pareil pour le quotidien Horizons, qui est revenu, lui aussi, sur l'intervention du général de Corps d'Armée, Chanegriha Saïd, dans un article intitulé : "Assurer les conditions sereines au déroulement du référendum". Dans le même sillage, le quotidien Ec-chaâb, en prévision du référendum, a mis en avant, la déclaration du chef d'Etat-major de l'ANP en reprenant sa déclaration que "l'Algérie suit son chemin avec constance et confiance vers sa destination correcte et judicieuse". Le journal a évoqué, également, les propos du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, lors de sa visite à Djelfa samedi dernier, au cours de laquelle il affirmé que la nouvelle Constitution mettra un terme à toutes les dérives qui régnait durant l'ancien système, et assuré que cette Constitution sera celle des jeunes et de toutes les franges du peuple algérien. Pour sa part, El-Massa, a mis en avant les déclarations des différents animateurs de la campagne référendaire, dont notamment le mouvement associatif, à sa tête Ahmed Idayir, membre des sages de l'Ahaggar, qui a appelé à voter en faveur de la nouvelle Constitution afin d'"assurer les droits et le développement". Le journal est aussi revenu aussi sur la visite du Premier ministre à la wilaya de Djelfa, qui a mis l'accent sur l'importance du référendum sur le projet de révision de la Constitution pour l'édification de l'Algérie nouvelle. "Les partisans du oui passent à la vitesse supérieure", titre, de son côté, "Le Jeune Indépendant", soulignant qu'à quelques jours du scrutin, les partis ayant endossé le projet de la révision constitutionnelle compte "brasser le maximum d'adhésion" à la démarche du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, citant en premier lieu le secrétaire général du parti du Front de libération nationale (FLN), Abou El Fadhel Baadji, qui sillonne le territoire national pour mobiliser les sympathisants de son parti.

R.N.