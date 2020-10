Espaces commerciaux : Les directeurs régionaux tenus de durcir le contrôle

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a donné des instructions fermes aux directeurs régionaux à l’effet de durcir le contrôle au niveau des espaces commerciaux pour assurer le respect des mesures préventives de l'épidémie de la Covid-19, a indiqué lundi un communiqué du ministère.

Ces instructions ont été données lors d’une réunion d’évaluation avec les directeurs de wilaya et régionaux du commerce, par visio-conférence présidée par le ministre au siège de son département ministériel, en compagnie du ministre délégué chargé du Commerce extérieur, Aïssa Bekaï. A cette occasion, le ministre, M. Rezig a donné "des instructions fermes aux directeurs, quant à la nécessité de durcir le contrôle des espaces et activités de commerce, notamment en matière d’application stricte du protocole sanitaire et le respect par les commerçants des mesures préventives du Coronavirus". Les instructions ont également porté sur "la prise de toutes les mesures à l’encontre des commerçants contrevenants, et ce sous l’autorité des walis de la République, conformément aux instructions de M. le Premier ministre", lit-t-on dans le communiqué. La réunion a été également l'occasion pour aborder certains dossiers relatifs au secteur du Commerce, notamment l’élaboration d’un fichier national des produits de fabrication locale, conclut le communiqué.

APS