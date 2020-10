Projet de loi de Finances 2021 : Ouverture de plus de 91 000 postes d'emploi

Un budget à blanc pour 2021 sera publié la semaine prochaine, en concrétisation des réformes budgétaires prévues dès 2023, a déclaré à Alger le Directeur général du budget, Abdelaziz Faïd. Lors d’une séance d’audition devant la Commission des finances et du budget de l’Assemblée populaire nationale (APN) consacrée au débat des dispositions du projet de loi finances (PLF) 2021.

M. Faïd a souligné que ce budget qui sera publié sur le site officiel de la Direction générale du budget diffère dans la forme et le fond de la formulation actuelle des lois de finances. Dans ce contexte, il a précisé que ce budget comprend un portefeuille de programmes consacrés à chaque département ministériel qui concrétise la politique publique dans les différents secteurs, en définissant des indicateurs de performance pour mesurer l’impact de la mise en œuvre de ces programmes ainsi que la qualité et le coût du service public. Cette nouvelle approche repose sur l’affectation de ressources financières à partir des besoins fixés au préalable, l'octroi de la libre initiative aux gérants, la définition de leurs responsabilités et la reddition des comptes sur les résultats de mise en œuvre des programmes. De ce fait, le budget 2021 représente le premier exercice des réformes devant entrer en vigueur en 2023, en application de la loi organique 18-15 datée du 2 septembre 2018 relative aux Lois de finances. Pour permettre l’application de ces mesures pour les systèmes législatif et organisationnel régissant le budget de l’Etat et la Finance publique en général, 12 textes juridiques ont été élaborés et seront débattus au niveau du gouvernement, selon M. Faïd qui considère que cette réforme constituera "une transformation structurelle majeure".

La masse salariale représente 59,5 % du budget fonctionnement

91 642 postes d’emploi sont prévus dans le cadre du projet de loi de finances 2021, avec une incidence financière globale de 35,52 milliards DA a révélé le directeur général du budget. Ce chiffre prévoit l’ouverture de 44.915 nouveaux postes budgétaires, en sus de 46.727 nouveaux recrutements pour les postes vacants, selon le même responsable. Dans une énumération détaillée de la distribution des postes par secteurs, M. Faïd a souligné que les nouveaux postes budgétaires étaient destinés essentiellement au secteur de la Santé (25.780 nouveaux postes), l’Education nationale (14.641 nouveaux postes). Le recrutement pour les postes vacants prévoit 12.033 postes pour le secteur de l’Education nationale, 7.309 pour l’Intérieur, 8728 pour l’Enseignement supérieur, 3705 pour les Finances et 3649 pour la Solidarité nationale. Ainsi, le nombre de postes budgétaires sera en hausse passant de 2.293.253 postes en 2020 à 2.338.168 postes en 2021, et ce sans calculer les cas de retraites prévus pour l’année prochaine. M. Faïd a estimé, dans ce sens, que le "nombre de postes de travail disponibles dans la fonction publique dépasse en pratique les besoins et les normes appliquées en temps de crises". Concernant le dispositif d’Aide à l’insertion professionnelle (DAIP), le DG du budget a affirmé que 41.745 bénéficiaires de ce dispositif seront intégrés en 2021. L’opération d’intégration portera sur un total de plus de 355.000 bénéficiaires du dispositif durant les trois prochaines années, avec une incidence financière globale de près de 245 milliards de DA, a ajouté M. Faïd qui a fait état de certaines complications administratives entravant cette opération qui seront réglées progressivement par les commissions de wilaya dès novembre prochain. Dans le même contexte le DG a indiqué que le budget de fonctionnement pour l'exercice 2021 prévoit une augmentation des dépenses des salaires des travailleurs (directions centrales et services décentralisés) de 63,40 milliards de DA, en passant de 2.243,50 milliards de DA en 2020 à 2.306,90 milliards de DA en 2021 (soit une augmentation de 2,83%). Concernant la masse salariale globale prévue pour 2021, elle est estimée à 3.162,69 milliards de DA, ce qui représente 59,5 % du budget de fonctionnement, selon le même responsable.

A.S.