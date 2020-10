Sécurité énergétique, emploi, investissement...:Les explications du ministre de l’Energie

La préservation des ressources des hydrocarbures et de façon générale les ressources naturelles aux générations futures est évoquée, directement ou indirectement, dans la constitution. C’est ce qu’a indiqué le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, sur les ondes de la chaîne III de la radio nationale.

M. Attar assure qu’il n’y aura pas de sécurité énergétique au moins jusqu’au 2040. Par contre le problème se pose au niveau de la rente révèle-t-il. Aujourd’hui, près 96% des recettes des exportations proviennent des hydrocarbures. Par rapport à la consommation intérieure, il va falloir un jour, arbitrer. Il a plaidé sur la nécessité d’inverser modèle de consommation actuel. « Il va falloir prendre des décisions courageuses » souligne l’invité de la rédaction de la chaîne III. Pour le ministre, « il faut absolument renouveler les réserves prouvées ». Il faut changer le mode d’exploitation des gisements. « On soutire trop, sans tenir compte du taux de récupération ultime » se désole M. Attar, évoquant aussi l’économie d’énergie et les énergies renouvelables. Le ministre a indiqué que l’Algérie a consommé un peu plus de 50% des réserves prouvées. Le niveau de réserves prouvées de gaz est estimé à 2500 milliards de mètres cube. Les réserves de pétroles sont évaluées à 1,7 milliards de tonnes. Le ministre estime qu’il sera difficile de découvrir des gisements de la taille de Hassi Messaoud ou Hassi R’Mel « Seulement on peut trouver des gisements de petite taille et de taille moyenne » assure-t-il. « Mais cela nécessite de nouvelles technologies » précise le ministre. Cette dernière ajoute que Sonatrach n’a plus les moyens technologiques et financiers pour ce qui est complexe. « On a besoin de partenariats » souligne M. Attar évoquant l’urgence de la finalisation des textes d’application de la loi sur les hydrocarbures. La finalisation de ces textes sont en bonne voie rassure le ministre. Sur les 43 textes, 27 sont pratiquement finalisés et sont au niveau du gouvernement. Les autres textes devraient être finalisé avant la fin de l’année en cours. Pour la ministre la priorité, aujourd’hui, est l’économie d’énergie. La deuxième priorité porte sur la transition énergétique avec le lancement de projets dans le domaine des énergies renouvelables. Selon M. Attar, les recettes d'exportation d'hydrocarbures de l'Algérie pour l'année 2020 devraient atteindre 23,5 milliards de dollars si les cours du baril de brut se maintiennent autour de 40 dollars, alors que les mêmes recettes pour l'année 2019 étaient autour de 34 milliards de dollars. Interrogé sur la question de revoir les subventions énergétiques du pays, il a estimé que "cette question des subventions doit être sereinement discutée" sans toucher aux petits revenus. A propos de la rationalisation et de l'efficacité énergétique, M. Attar a souligné que cela doit se faire en priorité au niveau des secteurs de l'habitat et du transport. "Concernant le transport, nous sommes en train d'accélérer la consommation de GPLc. Nous préparons également la mise en œuvre du gaz naturel carburant (GNC)", a-t-il indiqué. Par ailleurs, en ce qui concerne les filières à développer dans le secteur énergétique, M. Attar a souligné l'intérêt de développer la pétrochimie ainsi que ce qui est en aval de la pétrochimie en impliquant les PME/PMI pour réaliser les produits finis. Concernant les incidents des derniers jours sur des infrastructures énergétiques, M. Attar a fait savoir qu'en ce qui concerne le gazoduc d'El Bayadh, un engin d'une entreprise d'assainissement a touché la conduite de gaz. S'agissant de la conduite de gaz d'El Oued provoqué par la crue, il a mis en exergue "un problème de suivi et de maintenance", notant que la conduite n'était pas protégée par des structures de fixation. Evoquant le gazoduc OB1 au niveau de Touggourt, M. Attar a rappelé que cette conduite date de 1959, suggérant que la fuite a fait suite à un problème de maintenance. "Un comité de pilotage, impliquant les secteurs de l'environnement, de l'agriculture et de l’eau, a été mis en place pour localiser les risques au niveau des pipes et prendre des mesures nécessaires", a fait savoir le ministre. Ce dernier évoque une forte pression sur Sonatrach en matière d’emploi. « Le secteur des hydrocarbures, ce n’est plus celui qui va créer de nouveaux emplois » affirme-t-il. « Le secteur des hydrocarbures affiche complet. Il y a un sureffectif énorme à la Sonatrach. Si on compte le nombre de ses travailleurs et aussi au sein de ses filiales, c’est énorme » affirme M. Attar, estimant qu’il faut créer de l’emploi dans d’autres secteurs, comme l’agriculture, les énergies renouvelables, les PME/PMI, mais aussi les services.

A.S.