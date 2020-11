Référendum sur la Constitution : M. Djerad : "un jour pour l'avenir de l'Algérie nouvelle"

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a estimé dimanche à Alger, que le référendum sur la révision de la Constitution représente "un jour pour l'avenir de l'Algérie nouvelle". Ce jour est un "jour pour l'avenir de l'Algérie nouvelle que nous souhaitons tous pour nos fils et petits-fils.

La voix aujourd'hui est au peuple et au citoyen et chacun est libre de choisir le chemin qu'il souhaite pour son pays", a-t-il déclaré juste après avoir accompli son devoir électoral. Ce jour, qui coïncide avec le premier novembre, date du déclenchement de la guerre de libération nationale, "représente, pour le peuple algérien, l'Histoire glorieuse, celle des martyrs et des moudjahidine, et qui a permis à nos ancêtres de libérer le pays".

Taux national de participation de 5,88 % à 11h

Le taux national de participation au référendum sur la révision de la Constitution a atteint 5,88% à 11 heures, a annoncé dimanche le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi. Le nombre de votants a ainsi atteint 1.298.639 électeurs, a-t-il ajouté.

Les électeurs peuvent voter après présentation de leurs pièces d'identité

L'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a annoncé la possibilité pour les électeurs d'exercer leur droit électoral au référendum sur le projet d'amendement constitutionnel au niveau des bureaux de vote où ils sont inscrits en présentant leur pièces d'identité, indique dimanche un communiqué de l'ANIE. Les électeurs pourront prendre connaissance des centres où ils sont inscrits via le site électronique de l'ANIE: "https://services.ina-elections.dz/orientation". "L'ANIE informe les électeurs qu'ils peuvent exercer leur droit électoral à l'occasion du référendum sur l'amendement constitutionnel le 1er novembre 2020 à travers les bureaux de vote où ils ont inscrits, en présentant leurs pièces d'identité (carte d'identité nationale, permis de conduire, passeport), jointes, si possible, de la carte d'électeur", note le communiqué. "Afin de prendre connaissance du centre ou du bureau de vote où l'électeur est inscrit, ce dernier peut s'assurer qu'il est inscrit sur la liste électorale de sa commune via la plateforme électronique de l'ANIE sur le lien susmentionné", conclut la source.

Le vote se déroule dans des conditions "normales" au Sud du pays

Les électeurs dans les wilayas du Sud ont commencé à affluer, par petits groupes, vers les centres et bureaux de vote, et ce dès leur ouverture dimanche à 08h00, pour accomplir leur devoir civique et se prononcer sur le projet d’amendement constitutionnel, a constaté l’APS. Plus de 2,1 millions d’électeurs sont appelés à se prononcer sur le projet d’amendement constitutionnel, répartis sur 1.202 centres électoraux coiffant 5.388 bureaux de vote, dont 107 itinérants à travers les wilayas d’Ouargla, El-Oued, Illizi, Tamanrasset, Adrar, Bechar, Tindouf, Ghardaïa et Laghouat. L’opération de vote a débuté dans des conditions "normales" et enregistre une affluence jugée "acceptable" par de nombreux citoyens, et ce dans la majorité des centres et bureaux électoraux de la wilaya d’Ouargla, à l’instar de ceux installés dans les écoles Ibn-Rochd, Hassi-Boustane et Emir-Abdelkader, au chef-lieu de wilaya. Toujours à Ouargla, des électeurs, dont Tidjani (retraité) et Benseghir (médecin) ont indiqué que ce rendez-vous électoral représentait un "nouveau pas vers la nouvelle République à laquelle aspire le peuple algérien et une opportunité pour que la jeunesse reprenne espoir". A Béchar, les 542 bureaux et 98 centres de vote pour le référendum sur le projet d'amendement constitutionnel ont ouvert à 8h00 à travers les 21 communes de la wilaya, pour permettre aux 203.759 électeurs inscrits sur les listes électorales de cette région d’accomplir leur devoir civique. Tout se déroule "normalement et dans le respect des mesures de prévention et de lutte contre la propagation de la pandémie de coronavirus (Covid-19)", a souligné Mohamed Djermane, chargé de la communication à la délégation de wilaya de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE). L’opération de vote avait débuté jeudi à travers les zones éparses de la daïra frontalière de Béni-Ounif (110 km au nord de Béchar), où deux bureaux mixtes ont été mis à la disposition des électeurs des zones d’Oued Namous, Rosf Ettayba et Fendi.

"Rester fidèles au message des Chouhada"

A Ghardaïa, le scrutin a débuté dans de bonnes conditions, même si l’affluence est encore "timide" dans les bureaux de vote au chef-lieu de wilaya, tels qu'Aïcha-Oum El Mouminine et Ourida-Meddad, a constaté l’APS. Par contre, une affluence "notable" d’électeurs est observée dans les bureaux de vote de la wilaya de Laghouat, où la moudjahida Fatna a accompli son devoir "avec fierté", en tant que "devoir national pour tous afin de parachever le processus d’édification du pays et rester fidèles au message des Chouhada". Assem Boudaoud a dit, lui, avoir accompli son devoir civique car "convaincu que ce référendum est le point de passage d’une étape à une autre, avec l’espoir qu’il permettra de concrétiser les attentes des jeunes Algériens et garantisse les droits et les libertés". Dans la wilaya de Tindouf, une bonne affluence des électeurs a été relevée dès l’ouverture des centres et bureaux de vote à 8h00, où un respect strict du protocole sanitaire de prévention contre le Covid-19 est constaté. Brik Gani, un jeune trentenaire a estimé, au sortir du bureau de vote, que ce référendum constitue "une étape importante dans le processus de développement économique du pays et de son paysage politique", alors que Hadja Khadidja a émis des voeux de "réussite de ce rendez-vous référendaire, dans des conditions de sécurité et de stabilité". L’opération référendaire, qui se déroule aussi dans de bonnes conditions dans les autres wilayas du Sud, se tient en présence des représentants de l’Autorité nationale indépendante des élections.

Plus de 17000 policiers mobilisés à Alger

Les services de la Sûreté de la wilaya d'Alger ont mobilisé 17263 policiers, tous grades confondus, dans le cadre du plan sécuritaire préventif tracé durant et après l'opération du référendum sur le projet de révision constitutionnelle, prévu dimanche, indique samedi un communiqué des mêmes services. "17263 policiers, tous grades confondus, veilleront à assurer le bon déroulement de cette opération, dont 1783 répartis sur 525 centres de vote relevant du territoire de compétence de la Sûreté d'Alger", précise la même source. Ce plan sécuritaire mis en œuvre avant le début de la campagne référendaire "permettra de sécuriser les centres et les bureaux de vote, y compris l'acheminement et la sécurisation des urnes à la fin de l'opération du vote". A cet effet, "toutes les formations sécuritaires mobilisés sur le terrain ont été dotées des moyens et équipements nécessaires pour garantir les conditions adéquates à la réussite de cette échéance importante", a ajouté la même source qui a fait état de formations fixes au niveau des centres et bureaux consacrés au référendum. Il sera également question de fluidifier le trafic routier au niveau des principaux axes et voies menant aux centres de vote, avec interdiction du stationnement et d'arrêt anarchique des véhicules devant ces centres". Pour leur part, les formations sécuritaires vont renforcer leurs patrouilles mobiles et pédestres pour faire face à toute atteinte à l'ordre et à la sécurité du citoyen et de ses biens". Les services de la Sûreté d'Alger ont appelé les citoyens à "l'impératif de respecter les mesures préventives contre la propagation du nouveau coronavirus (COVID-19), à savoir le port du masque sanitaire, la distanciation physique et l'utilisation des solutions hydro-alcooliques".

A.A.