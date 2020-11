Selon le président de l’ANIE, M. Charfi : Toutes les conditions sanitaires réunies dans les bureaux de vote

Toutes les conditions matérielles et sanitaires de prévention contre la Covid-19 sont réunies pour permettre au Algériens d'accomplir, leur devoir électoral dans le cadre du référendum constitutionnel, a assuré le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi.

M. Charfi, qui s'est rendu dans des bureaux de vote d’Alger, a affirmé que les préparatifs du référendum ont été "minutieuses" et que les bureaux de vote ont été dotés de tous les moyens et de toutes les mesures préventives qu’impose la propagation de la pandémie du coronavirus, pour permettre aux électeurs d’accomplir pleinement leur devoir. En prévision de ce rendez-vous, les encadreurs des bureaux de vote ont bénéficié de sessions de formation par visioconférence sur les mesures à suivre tout au long de l’opération électorale, pour éviter la propagation de la pandémie et préserver la santé des électeurs. Une opération électorale "virtuelle" a été exécutée pour sensibiliser les responsables des centres de vote sur les modalités d’application du protocole sanitaire mis en place par l’autorité pour le déroulement du référendum et approuvé par le Conseil scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus. Ce protocole comprend toutes les étapes d’organisation du référendum, y compris au siège de l’ANIE, dans ses représentations communales et de wilaya, les centres de vote, les bureaux itinérants ainsi que les bureaux de vote des circonscriptions diplomatiques et consulaires à l’étranger. Il prévoit aussi des consignes sanitaires obligatoires à l'intérieur des salles de conférences et des salles de travail qui seront dotées de gel hydro-alcoolique, à savoir le port obligatoire du masque, le respect de la distanciation sociale et l'impératif d'éviter tout contact physique entre les individus. Selon le protocole, l'accès à l'intérieur du bureau n'est autorisé que pour deux ou trois personnes, et entre 5 et 7 membres à la salle de travail, en fonction de sa superficie. De même qu'il est prévu d'organiser des chaines d'attente spéciales pour les gens âgés, les malades chroniques et les personnes aux besoins spécifiques afin de faciliter l'opération du vote. S'agissant du parcours de l'électeur, quatre espaces seront dédiés aux électeurs depuis la présentation de l'identité jusqu'au vote et la signature. Concernant l'organisation de l'opération électorale pour la communauté nationale établie à l'Etranger, notamment dans les pays où des mesures strictes de lutte contre la pandémie sont prises, le président de l’ANIE a souligné que l'ensemble des bureaux de vote, aussi bien en Algérie qu'au niveau de note représentations diplomatiques, sont préparés pour accueillir les électeurs. "Nous avons laissé toute la latitude à nos ambassadeurs et consuls pour prendre les mesures nécessaires et s'adapter aux conditions de chaque pays", a ajouté M. Charfi. Commentant le taux de participation dans les régions éloignées (bureaux itinérants), M. Charfi a relevé une hausse du taux (11%) jusqu'à cette heure-ci comparativement aux précédentes échéances électorales.

M. Charfi: l'opération de vote a débuté dans de bonnes conditions

Le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi, a affirmé, dimanche à Alger, que l'opération de vote au référendum sur le projet d'amendement constitutionnel, à travers le territoire national et à l'étranger, a débuté dans de "bonnes conditions au niveau de la majorité des bureaux de vote". "D'après ce qui j'ai relevé en prenant connaissance de ce qui se passe au niveau des différents bureaux de vote à travers le territoire national et les différents pays du monde, les bureaux de vote ont ouvert leurs portes à l'exception d'une ou de deux régions qui n'ont pas ouverts en temps voulu", a déclaré M. Charfi après avoir accompli son devoir électoral au centre "les frères Hachemi" à El Biar. Selon le président de l'ANIE, "toutes les décisions adéquates seront prises en vue de permettre au citoyen d'accomplir son devoir électoral dans de bonnes conditions". Le fait que l'opération de vote ne s'est pas déroulée dans un nombre très réduit de bureaux, n'a pas du tout impacté le déroulement de l'opération, a-t-il souligné, expliquant que "cela arrive dans toutes les opérations de vote et ce pour diverses raisons". "Dans l'ensemble, 99% des bureaux de vote sont ouverts et l'opération se déroule normalement", a poursuivi le président de l'ANIE qui supervise la deuxième opération de vote depuis sa création, après la Présidentielle de 2019. Pour M. Charfi, le référendum constitutionnel constitue "le nouveau souffle de novembre et le départ de l'Algérie nouvelle". Appelant tous les citoyens à "apporter leur contribution dans le processus d'édification de l'Algérie nouvelle", Mohamed Charfi a estimé que "le compte à rebours du changement a débuté dès le lancement de l'opération de vote".

L’opération de vote en chiffres

Plus de 24 millions d'Algériens sont attendus, dimanche, aux urnes dans le cadre du référendum sur le projet d'amendement constitutionnel, qui se déroulera au niveau de 61.000 bureaux, selon les chiffres communiqués par le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi.Le nombre global du corps électoral (après expiration du délai des recours) s'élève à 24.475.310 citoyens, dont 23.568.012 résidents en Algérie et 907.298 à l'étranger. Quant à la répartition du corps électoral selon les catégories, les chiffres présentés par M. Charfi font état de 13.301.124 citoyens concernés par le vote (dont 504.228 citoyens résidant à l'étranger) et 11.174.186 citoyennes (dont 403.070 citoyennes résidant à l'étranger). L'opération de vote se déroule à travers 13.236 bureaux de vote répartis sur 13.193 centres se trouvant dans les différentes wilayas et 43 centres à l'étranger. Ces centres englobent au total 61.108 bureaux de vote répartis sur 60.752 bureaux en Algérie (dont 139 bureaux itinérants) et 356 bureaux à l'étranger. Concernant les encadreurs, leur nombre global s'élève à 58.286 encadreurs au niveau des centres de vote et 386.422 encadreurs au niveau des bureaux de vote. Il s'agit également de 966 observateurs accrédités répartis sur 811 bureaux, selon M. Charfi qui a souligné que la mobilisation de citoyens en tant qu'observateurs bénévoles du scrutin constitue une première en Algérie. Faisant savoir que ces observateurs ont été choisis après avoir remplis les conditions requises, M. Charfi a fait savoir que les conditions sanitaires induites par la pandémie de covid-19 ne permettaient pas la mobilisation de plus de trois observateurs par bureau de vote. Le taux de participation à l'opération de vote a atteint, à 11h du matin, 5,88% du corps électoral, soit 1.298.639 électeurs.

M. Boukadoum : Le vote de la communauté nationale à l'étranger se déroule dans de bonnes conditions

Le vote de la communauté nationale établie à l'étranger au référendum sur le projet d'amendement de la Constitution se déroule dans "de bonnes conditions", a indiqué dimanche le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum. Le vote de la communauté algérienne établie à l'étranger se déroule, depuis hier samedi, dans de "bonnes conditions", a déclaré M. Boukadoum à la presse, après avoir accompli son devoir électoral à l'école Ahmed Aroua à Staoueli (Alger Ouest), rappelant que l'opération référendaire a repris, dimanche, à travers plusieurs pays accueillant la communauté algérienne. Le ministre a qualifié le référendum constitutionnel de "nouveau départ et de clé de nouveaux espaces pour chaque citoyen". "Cette nouvelle Algérie se renouvèle avec la citoyenneté de toutes les catégories de la société. Il n'y a ni gouvernant ni gouverné. Le gouvernant est issu du peuple", a-t-il poursuivi, souhaitant, à cette occasion, "un prompt rétablissement" au Président de la République, Abdelmadjid Tebboune qui reçoit des soins à l'étranger. Interrogé sur l'ouverture récemment d'un consulat dans la ville sahraouie occupée de Laâyoune, M. Boukadoum a rappelé qu'il y a un droit international, soulignant que "la République arabe sahraouie démocratique (RASD) est membre de l'Union africaine (UA) et jouit de "la pleine souveraineté sur ses territoires".

A.S.