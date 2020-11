Selon des résultats préliminaires annoncés par l’ANIE : Le projet d'amendement de la Constitution approuvé par 66,80 % des voix

Le projet d'amendement de la Constitution a été approuvé par 66,80 % des voix des électeurs inscrits lors du référendum qui a eu lieu dimanche, selon des résultats préliminaires annoncés à Alger par le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi, au cours d'une conférence de presse.

M.Charfi a indiqué que le nombre des votants s'élève à 5.636.172, dont 45.071 inscrits résidents à l'étranger, sur un total d'électeurs de 24.475.310. Les voix exprimées lors de ce référendum s'élèvent à 5.023.385, a précisé M.Charfi. Le nombre de votants par "Oui" sont de 3.355.518 électeurs, tandis que celui des votants par "Non" est de 1.676.867 (33,20 %) Les voix annulées sont de 633.885, alors que les voix objets de litige s'élèvent à 407.En vertu de la loi organique n 19-07 du 14 septembre 2019 relative à l'Autorité nationale indépendante des élections, l'ANIE est chargée d'annoncer les résultats provisoires des élections. Quant à la proclamation définitive des résultats du référendum, celle-ci relève des prérogatives du Conseil Constitutionnel qui devra se prononcer dans un délai de 10 jours.

64 journalistes étrangers accrédités

Soixante-quatre (64) journalistes étrangers ont été accrédités pour couvrir le scrutin relatif au référendum sur la révision de la Constitution, a indiqué dimanche le vice-président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Abdelhafid Milat. "L'ANIE a répondu favorablement à la majorité des demandes d'accréditation formulées par des médias étrangers", ce qui dénote "l'ouverture de l'Algérie sur les médias", a déclaré M. Milat dans une déclaration à l'APS. "Ce nombre important représentant différents médias, écrits et audiovisuels, intervient en dépit de la crise sanitaire due à la propagation de la pandémie de Covid-19", s'est félicité le même responsable. Par ailleurs, "l'ANIE a accrédité 1669 journalistes des médias nationaux mobilisés pour couvrir le déroulement de l'opération de vote à travers les différentes wilayas du pays". A ce propos, M. Milat a assuré que "tous les moyens matériels et logistiques ont été mobilisés pour permettre aux journalistes de mener à bien leurs missions", relevant que "des badges ont été octroyés à ces derniers pour leur permettre de couvrir les informations sur place à travers le territoire national". "Cet intérêt dénote le rôle des médias, porte-voix du peuple et des électeurs, d'autant que les regards du monde entier sont braqués sur l'Algérie qui organise la première élection après celle de la Présidentielle de 2019".

Le référendum par les chiffres

Voici les principaux chiffres du référendum sur le projet d'amendement constitutionnel communiqués par le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi, lors d'une conférence de presse consacrée aux résultats préliminaires du scrutin.

Nombre d'inscrits : 24.475.310 dont 23.568.012 résidents en Algérie et 907.298 à l'étranger.

Nombre de bureaux de vote : 61.108

Nombre de centres de vote : 13.236

Nombre d'agents mobilisés : 386.422.

Nombre des observateurs bénévoles : 747.

Nombre total de votants : 5.636.172 dont 45.071 électeurs résidents à l’étranger.

Nombre de voix exprimées : 5.023.385.

Nombre de votants par "Oui" : 3.355.518, soit un taux de 66,80%.

Nombre de votant par "Non" : 1.676.867, soit un taux de 33,20 %.

Nombre de bulletins nuls : 633.885.

Nombre de voix en litige : 407.

A.A.