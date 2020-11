Face aux incertitudes liées aux élections américaines et à la résurgence des cas de COVID-19: Le pétrole plonge sous les 40 dollars le baril

Les prix du pétrole brut ont enregistré une forte baisse la semaine dernière. En moyenne hebdomadaire, le Brent perd 3,2 dollars le baril et repasse sous les 40 dollars le baril à 39,2 dollars le baril. Le WTI perd 3,1 dollars le baril à 37,5 dollars le baril.

« Le pétrole suit la tendance générale des marchés financiers qui, face aux incertitudes liées aux élections américaines et à la résurgence des cas de COVID-19 dans le monde, ont connu leur plus forte baisse depuis le mois de mars » explique l’IFP Energies Nouvelles (Ifpen). Le consensus des économistes interrogés par Bloomberg sur le prix du Brent reste stable à 42,3 dollars le baril pour 2020 et 48,9 dollars le baril pour 2021. « Malgré la publication de bons indices économiques pour le troisième trimestre (PIB des États-Unis : +33,1%, PIB de la zone euro : +12,7%), la reprise de la pandémie, justifiant la mise en place de mesures drastiques de confinement des populations, obère tout espoir d'une reprise économique durable à court terme et d'une reprise de la demande de pétrole, qui devait augmenter au quatrième trimestre de 0,6 million de baril s par jour selon l'AIE (1,7 million de barils par jour selon l'OPEP ) » indique l’institut de recherche français. Déjà, constate l’Ifpen, les premières données enregistrées par les GPS montrent que les déplacements en voiture en Europe ont fortement baissé, avec un indice des déplacements à fin octobre comparable à celui de juin dernier. Pour certains pays européens, comme l'Italie et l'Espagne, l'indice est même retombé en dessous du niveau de janvier, avant la pandémie. Face à la faiblesse de la demande, l’augmentation de l’offre mondiale de pétrole avec le retour accéléré de la production de pétrole en Libye (800000 barils par jour actuellement et un objectif de 1,3 million de barils par jour début 2021) et peut-être en Iran (certains analystes estiment qu'une victoire démocrate aux Etats-Unis pourrait entraîner un assouplissement de l'embargo et une reprise des exportations) menace aussi la stabilité des prix du brut et la politique de l’OPEP+. « Dans ce contexte, l’organisation pourrait être amenée, lors de sa prochaine réunion début décembre, à reporter l'augmentation de sa production prévue pour janvier (+1,2 million de barils par jour). Aux États-Unis, les stocks de pétrole brut sont en hausse de +4,3 millions de barils, selon les statistiques hebdomadaires publiées par l'EIA pour la semaine du 23 octobre. A ce niveau, les stocks sont 8,5% au-dessus de la moyenne de ces cinq dernières années. Cette augmentation des stocks a été le fait d’un fort rebond de la production pétrolière américaine (+1,2 million de barils par jour à 11,1 millions de barils par jour) après le passage de plusieurs ouragans ces dernières semaines dans le Golfe du Mexique. Le nombre de plateformes de forage en activité continue de progresser, en hausse de +9 unités à 296. En Europe (zone ARA), les stocks de produits pétroliers sont en baisse de 4 %, principalement en raison de la baisse des stocks d’essence (-8 %) et de gasoil (-6 %). Les prix des produits pétroliers sur le marché de Rotterdam ont globalement suivi la baisse du prix du brut, les prix de l'essence ayant baissé de 7,3 % et ceux du diesel de 5,6 %. Dans ce contexte, les marges de raffinage reculent de nouveau. L’Ifpen revient sur les résultats financiers pour le troisième trimestre publié, la semaine dernière, par résultats financiers pour le troisième trimestre. Après avoir enregistré un résultat net ajusté total de -12 milliards de dollars au second trimestre, les cinq majors (Exxon, Chevron, BP, Shell et Total) ont réussi à limiter leurs pertes avec un résultat net total positif de 1,3 milliard de dollars (en baisse de 92 % par rapport au troisième trimestre 2019). Dans un contexte de prix du brut et du gaz particulièrement difficile, les majors ont dépassé les attentes des analystes (prix du brut en moyenne de 43 dollars le baril en baisse de 30 % par rapport au troisième trimestre 2019 et prix du gaz sur les marchés américain et européen, en recul de 9 % et 23 % respectivement). Seul Exxon a enregistré un résultat net négatif (-0,8 G$) ce trimestre, principalement en raison des mauvais résultats du segment Amont aux États-Unis où le groupe a enregistré une perte de 681 millions de dollars. Sous l'effet de la politique de quotas de l’OPEP+ et la faiblesse des prix du brut, la production de pétrole brut des majors est au total de 9,1 millions de barils par jour, en baisse de 8 % par rapport au troisième trimestre de l’année dernière.

A.S.