Education : M. Djerad : La sensibilisation et l'adoption de mesures "sévères" pour éviter la hausse des contaminations

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a mis l'accent, lors du coup d'envoi de l'année scolaire 2020/2021 pour les cycles moyen et secondaire, sur l'impérative sensibilisation pour faire face à la pandémie de Covid-19, affirmant que le Gouvernement prendra des mesures "sévères" en cas de hausse du nombre de contaminations.

Lors de l'inauguration du lycée "Chahid Reguig Hamoud Ben Laid" à la nouvelle ville de Sidi Abdellah (Alger Ouest), M. Djerad a assuré, en s'adressant aux élèves de l'une des classes de cet établissement éducatif, que "l'objectif de la rentrée scolaire dans ces conditions sanitaires exceptionnelles et difficiles consiste à sensibiliser les élèves aux dangers de la pandémie, qui est la responsabilité de tous, tout en estimant que la vie continue". Appelant les élèves à l'impératif respect des gestes barrières et du protocole sanitaire mis en place par le ministère de l'Education à cet effet et ce dans le souci de "préserver leur santé et celle de leurs familles", le Premier ministre a relevé l'importance du suivi quotidien la situation sanitaire au niveau national et mondial Il a incité, dans ce sens, les élèves à "se focaliser sur leurs études à éviter toute forme de pression psychologique". "Ma présence ici est la preuve que les autorités publiques, et sur orientations du président de la République, continuent à s'acquitter de leur rôle pour assurer tous les moyens au profit du secteur éducatif", a poursuivi le Premier ministre. A la salle de sport de cet établissement éducatif, M. Djerad a affirmé que la ville de Sidi Abdellah constitue un pôle technologique orienté vers l'avenir", soulignant que les établissements éducatifs et universités dont dispose cette ville "sont la preuve que nous nous focalisons sur une bonne formation, en maitrisant les sciences et en élaborant des programmes scolaires de niveau mondial". Il s’est félicité, dans ce sens, du respect du protocole sanitaire mis en place par le ministère de l’Education nationale en prévision de la rentrée scolaire. Au CEM du moudjahid Marzouk Benyoucef, le Premier ministre a appelé les élèves à «cohabiter avec la pandémie de Covid-19, sans qu'elle n'ait d'impact sur leur scolarité, ni sur les programmes pédagogiques». Evoquant l’évolution de la situation pandémique en Algérie, M. Djerad a souligné l’importance de l’accompagnement de «l'armée blanche (personnel médical) qui fait face à ce virus, en tentant d'alléger la pression» sur elle, imputant l’augmentation des cas positifs en Algérie au non-respect des gestes barrières. Après avoir appelé à la responsabilité collective pour la sensibilisation de la société, le Premier ministre a dit que le «Gouvernement prendra des mesures sévères pour préserver la société et empêcher la hausse des cas». Evoquant le vaccin anti covid-19 que tous les laboratoires du monde s'attèllent à sa préparation pour le premier semestre de l’année prochaine, M. Djerad a rappelé que «l’Algérie assurera, une fois le vaccin disponible, une distribution globale et complète à tous les citoyens, tous âges confondus». Pour rappel, l’année scolaire des deux cycles, moyen et secondaire, a été inaugurée par un cours de sensibilisation aux risques du nouveau coronavirus et l’évolution de la situation pandémique en Algérie et dans le monde.

M.Djerad: La rentrée scolaire dans les établissements éducatifs, "un retour à la vie qui continue"

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a affirmé que le retour des élèves aux bancs des établissements éducatifs constituait un retour "à la vie qui continue et refuse tout arrêt ou retard". "Le retour des élèves aux bancs des établissements éducatifs constitue un retour à la vie qui continue et refuse tout arrêt ou retard", a indiqué M. Djerad dans une publication sur son compte Facebook. "Notre présence aujourd’hui aux côtés des élèves et des enseignants est l'affirmation de l'accompagnement direct que nous leur apportons pour que cette rentrée soit sereine, réussie et durable jusqu’à la fin de l'année scolaire», a-t-il poursuivi. Pour rappel, le ministre avait donné mercredi matin le coup d’envoi de l’année scolaire 2020-2021 pour les élèves des deux cycles, moyen et secondaire et ce, deux semaines après le lancement de l’année scolaire pour le palier primaire depuis la wilaya de Batna.

Plus de 4 millions d'élèves rejoindront les bancs des établissements des cycles moyen et secondaire

Plus de 4 millions d’élèves ont rejoint, les bancs des établissements des cycles moyen et secondaire dans une conjoncture sanitaire exceptionnelle marquée par la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19). Le coup d'envoi officiel de cette année scolaire pour les deux paliers concernés sera donné dans la matinée par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, depuis la ville nouvelle de Sidi Abdellah, à l'Ouest d'Alger. Selon des statistiques obtenues par l’APS, 4.790.671 élèves rejoindront les bancs des établissements des cycles moyen et secondaire sur un total de 10.095.367 élèves inscrits dans les trois paliers d’enseignement. Plus 5 millions d’élèves avaient rejoint le 21 octobre dernier les établissements éducatifs dans le cycle primaire, rappelle-t-on. Un total de 3.313.448 élèves sont inscrits dans le cycle moyen, encadrés par 169.684 enseignants, répartis à travers 5.780 CEM, contre 1.477.187 élèves pour le cycle secondaire, encadrés par 109.900 enseignants, répartis à travers 2.573 lycées. En prévision de cette rentrée scolaire, qui avait été reportée au 4 novembre pour les cycles moyen et secondaire en raison de la propagation du nouveau coronavirus et l’arrêt des cours depuis le 12 mars dernier, le ministère de l’Education a tracé récemment les plans exceptionnels de reprise des cours pour les élèves des cycles moyen et secondaire, "en présentiel" dans la mesure du possible, tout en tenant compte de "la nécessaire" préservation de la santé des élèves et des personnels, exhortant le personnel de l’Education à sensibiliser les élèves et à les accompagner, en impliquant les parents d’élèves dans cette démarche. Lors d'une réunion avec les directeurs de l’Education, et les chefs des établissements scolaires publics et privés, le ministre de l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout, a appelé "au strict respect" du protocole sanitaire adopté par le comité scientifique du ministère de la Santé ainsi qu’à l’application rigoureuse de l’ensemble des gestes barrières. Le ministre a souligné l’importance de veiller à l’hygiène au sein des écoles et de les aménager de manière à appliquer les règles de distanciation physique et à éviter le regroupement des élèves, rappelant l’impératif de préparer les locaux en assurant les moyens nécessaires à l’application du protocole sanitaire et en relançant le rôle de la cellule de veille. M. Ouadjaout a appelé, en outre, les conseillers d’orientation et de guidance scolaire et professionnelle (COGS) à la prise en charge de l’aspect psychologique des élèves, soulignant l’impératif de garantir un encadrement pédagogique pour chaque matière et à tous les niveaux. Afin d'assurer une rentrée des classes dans un climat serein et paisible, les différents corps constitués (DGSN/CGGN) ont mis sur pied des plans de sécurité spéciaux. Les disposition prises, à l'échelle nationale, visent à sécuriser le périmètre des établissements d'enseignement en effectuant des patrouilles de contrôle aux abords des écoles notamment aux heures d'entrée et de sortie, le but étant de faciliter le trafic routier, préserver l'intégrité des élèves et s'assurer du respect des gestes barrières pour endiguer toute éventuelle expansion du coronavirus.

