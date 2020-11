Pétrole : Le Brut de l'Opep progresse à plus de 39 dollars

Le prix du panier de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) a poursuivi sa progression pour le deuxième jour consécutif, s'élevant à plus de 39 dollars le baril, selon les données de l’Organisation publiées sur son site web.

Ce panier de référence de l'OPEP (ORB), qui comprend le pétrole algérien (le Sahara Blend), s’est établi à 39,09 dollars le baril mercredi contre 38,44 dollars mardi et 35,89 dollars lundi, a précisé la même source. Le baril de Brent de la mer du Nord, côté sur le marché de Londres, sur lequel est établi le pétrole algérien, a débuté la séance de jeudi en hausse de 0,02% par rapport à la clôture de mercredi, à 41,24 dollars. Cette progression des cours de l'or noir, enregistrée mercredi, a été soutenue par les données hebdomadaires sur les stocks de pétrole qui ont rassuré le marché, d'une part, et l'élection présidentielle américaine, qui a poussé les investisseurs à l'achat sur le marché pétrolier, d'autre part. Par ailleurs, les prochaines réunions de l'OPEP et ses alliés prévues pour le mois en cours sont très attendues, notamment après l'annonce de la possibilité de reporter la hausse de leur production prévue au 1er janvier, en réponse à la faiblesse de la demande plombée par la reprise de la pandémie de Covid-19. Les ministres de l'Energie des pays membres de l'Organisation tiendront la 180ème réunion de la Conférence de l'OPEP le 30 novembre en cours. Elle sera suivie de la 12éme réunion ministérielle de l'OPEP et non-OPEP programmée pour le 1er décembre prochain, selon le planning de l'Organisation. Ces deux réunions seront précédées par celles du Comité technique et le JMMC prévues les 16 et 17 novembre prochain. Les signataires de la Déclaration de Coopération ont pour l'instant prévu d'augmenter leur production commune de 1,9 million de barils par jour au 1er janvier 2021. Le ministre de l’Energie et président de la Conférence de l’OPEP, Abdelmadjid Attar, n'a pas exclu, mardi dernier, l'option de retarder l'augmentation de production prévue au début de 2021. Il a, également, précisé que l'OPEP suivait attentivement les développements en cours et les équilibres du marché pétrolier, tant du point de vue de la demande que de l’approvisionnement, afin de prendre, avec les pays participants de la Déclaration de Coopération, les mesures "idoines au moment opportun".

APS