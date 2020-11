Gouvernement : Les horaires de confinement partiel à domicile réadaptés de 20h à 5h dans 29 wilayas

Les horaires de confinement partiel à domicile ont été réadaptés de 20h à 5h dans 29 wilayas pour une durée de 15 jours à compter de mardi prochain 10 novembre 2020, dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du Coronavirus (COVID-19), annonce hier un communiqué des services du Premier ministre.

Ainsi, la liste des wilayas concernées par la mesure de confinement partiel à domicile passe de vingt (20) à vingt-neuf (29) wilayas, en raison d'une recrudescence des cas de contamination dans ces wilayas, précise la même source. La reconduction de cette mesure de confinement partiel à domicile touche 20 wilayas, à savoir Batna, Bejaïa, Biskra, Blida, Bouira, Tébessa, Tlemcen, Tiaret, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Annaba, Constantine, Médéa, M’sila, Ouargla, Oran, Bordj Bou Arreridj et Boumerdès. Les neuf nouvelles wilayas enregistrant une recrudescence des cas de contamination sont Adrar, Guelma, Illizi, Tindouf, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Tipasa et Ain Temouchent. La même source a relevé que "les walis peuvent, après accord des autorités compétentes, prendre toutes les mesures qu'exige la situation sanitaire de chaque wilaya, notamment l'instauration, la modification ou la modulation des horaires de la mesure de confinement à domicile partiel ou total ciblé d'une ou de plusieurs communes, localités ou quartiers connaissant des foyers de contamination". Il a été également décidé de la suspension de l’activité de transport urbain des personnes public et privé durant les week-ends sur tout le territoire national, indique la même source, ajoutant que le Gouvernement rappelle que le transport collectif des personnes inter-wilayas demeure interdit et que tout contrevenant à cette mesure subira les sanctions réglementaires prévues. Ces mesures ont été arrêtées par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, en application des instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune et au terme des consultations avec le Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus Covid-19 et l'autorité sanitaire.

APS