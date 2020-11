Feux de forêts : M. Djerad : "l'hypothèse de l'acte criminel n'est pas écartée et la loi sera rigoureusement appliquée"

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a affirmé, des hauteurs des monts Gouraya à l’ouest de la wilaya de Tipasa que "l’hypothèse d’un acte criminel n’était pas écartée" concernant les incendies déclarés vendredi dans les forêts de la région faisant deux morts, soulignant que "la loi sera rigoureusement appliquée".

Dans une déclaration à la presse après s'être enquis de la situation sur place, en compagnie du Commandant de la Gendarmerie nationale, le Général Gouasmia Noureddine, et du Directeur général de la sûreté nationale, Khelifa Ounissi, le Premier ministre a fait part de "sa décision de faire en personne le constat" de la situation dans la wilaya, annonçant l’ouverture "d’une enquête minutieuse" pour déterminer les circonstances de ces incendies, ayant provoqué une asphyxie chez plusieurs citoyens, en plus des dégâts matériels importants occasionnés. Après avoir exprimé sa profonde consternation suite au décès de deux individus dans ces incendies qui ont fait également plus de 50 blessés, M. Djerad a souligné que le phénomène des feux de forêts "sera maîtrisé par l'Etat et les lois et règlements seront rigoureusement appliqués au titre d'une approche prospective". "Les incendies se sont déclarés à travers l'ensemble du territoire national d'est en ouest et en même temps ce qui nous amène à penser logiquement à l'hypothèse de mobiles criminels". Il a ajouté que l'Etat "agit par priorité, la première priorité est pour l'heure de circonscrire les feux et de protéger les biens et les vies humaines, avant de dresser minutieusement le bilan des pertes nationales par wilaya et passer à l'indemnisation des personnes touchées". Dans ce contexte, le Premier ministre est revenu sur "l’indemnisation des agriculteurs lésés qu'il s'agisse des récoltes agricoles ou du patrimoine forestier" du fait de ces incendies, appelant les citoyens "à se mobiliser dans des campagnes de sensibilisation pour faire face à toute tentative de porter atteinte à leurs biens et à semer la discorde". Rappelant que le citoyen est "l'épine dorsale de toute tentative lancée par l'Etat", M. Djerad a noté que les incendies qui atteignent désormais le tissu urbain et les zones habitées "sont un phénomène nouveau et représentent un danger pour la vie des individus", exprimant sa profonde affliction suite au décès de deux individus, et sa solidarité avec leurs familles. M. Djerad s’est rendu par la suite aux domiciles des deux victimes de ces feux de forêts pour présenter les condoléances du Gouvernement aux membres des deux familles, et s'est engagé "à infliger les sanctions les plus sévères aux criminels, s’il s’avère que ces feux sont des actes criminels visant à porter atteinte au pays et aux citoyens". Le Gouvernement est "omniprésent" et "assumera toutes ses responsabilités pour faire face à ces crimes", a-t-il souligné. Dans un post publié sur sa page Facebook, Abdelaziz Djerad avait insisté qu'"il n'y aura aucune tolérance vis-à-vis des ennemis de la vie et des détracteurs du pays", si jamais les enquêtes révèlent que les feux de forêts déclenchés à travers plusieurs régions du pays lors des dernières 24 heures sont des actes "prémédités". "Ensemble, la main dans la main, nous recouvrerons les forêts... Aucune tolérance vis-à-vis des ennemis de la vie...Les forêts sont un capital économique et environnemental pour tous les Algériens que nous ne sommes pas prêts à céder", a écrit le Premier ministre dans son message. "Si les enquêtes révèlent qu’il s’agit d’actes délibérés et prémédités, on ne sera pas tolérant vis-à-vis des ennemis de la vie et des détracteurs du pays", avait averti M. Djerad, assurant "nous ferons face aux feux de forêts d’origine naturelle par les campagnes de reboisement et chaque arbre perdu sera remplacé". Deux personnes encerclées vendredi soir à Gouraya (Tipasa) par les flammes d'un incendie qui s'est déclaré dans un poulailler ont trouvé la mort, ainsi que plusieurs victimes asphyxiées par la fumée de grands incendies qui se sont propagés à des régions peuplées. Plusieurs équipes continuent samedi à lutter contre les incendies dans des conditions "difficiles". Les éléments de la protection civile avaient évacué les citoyens pour les protéger. Les services de la Sonelgaz avaient procédé, à titre préventif, à la coupure de l'électricité et du gaz dans les quartiers à risque. Les incendies avaient atteint, sous l'effet des rafales de vent, cinq douars à savoir, Imelhaine, Nihaya, Saadoune, Iachouren, Izeghran et Oued Essebt, induisant l'impérative évacuation des citoyens par les autorités locales.

T.A.