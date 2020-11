Finance islamique : Délivrance de certificats de conformité à sept banques jusqu'à novembre 2020

L’Autorité charaïque nationale de la fatwa pour l’industrie de la finance islamique a délivré le certificat de conformité aux préceptes de la Charia pour la commercialisation des produits de la finance islamique à sept établissements bancaires et organismes financiers jusqu'à novembre 2020, a indiqué un communiqué du Haut conseil islamique (HCI).

"Après parachèvement de la procédure légale et des conditions de validité des dossiers de demande du certificat de conformité pour la commercialisation des produits de la finance islamique, l'autorité a délivré jusqu'à novembre 2020, sept certificats de conformité aux établissements bancaires et organismes financiers", lit-on dans le communiqué. Les établissements financiers concernés sont la Banque nationale d'Algérie (BNA), la Caisse Nationale d`Epargne et de Prévoyance (CNEP), le Crédit populaire d'Algérie (CPA), la Banque de l`Agriculture et du développement rural (BADR), Bank ABC Algérie et AOM INVEST, ajoute la même source. "L'Autorité poursuit l'étude des dossiers désirant obtenir un certificat de conformité pour la commercialisation des produits de la finance islamique", précise le conseil. Depuis sa création le 1er avril dernier, l’Autorité charaïque nationale de la fatwa pour l’industrie de la finance islamique a reçu et étudié les dossiers suivant le Règlement N 20-02 du 15 mars 2020 publié par la Banque centrale. Ce règlement définit les opérations bancaires relatives à la finance islamique et les règles de leur exercice par les banques et les établissements financiers, a indiqué le conseil.Conformément à l'article 14 du règlement suscité qui stipule que "préalablement à toute demande d'autorisation auprès de la Banque d'Algérie (BA) pour la commercialisation des produits de la finance islamique, la banque ou l'établissement financier doit obtenir le certificat de conformité aux préceptes de la Charia délivré par l’Autorité charaïque nationale de la fatwa pour l’industrie de la finance islamique.

La BNA lance l’activité de la Finance islamique dans sept nouvelle agences

La Banque Nationale d’Algérie (BNA) vient de lancer l’activité de la Finance islamique au niveau de sept (7) nouvelles agences pour atteindre un total de cinquante-neuf (59) agences réparties sur quarante-quatre (44) wilayas commercialisant les produits de la finance islamique, a annoncé la BNA dans un communiqué. Il s'agit de l’agence Touggourt "941" dans la wilaya de Ouargla, de l’agence "482" dans la wilaya de Annaba, de l’agence "743" dans la wilaya de Skikda, de l’agence "624" des Pins Maritimes dans la wilaya d'Alger, des agences Tipaza "438 " et Cherchell " 427" dans la wilaya de Tipaza et de de l’agence "704" dans la wilaya de Sétif, a précisé la même source. La BNA a rappelé dans le même sillage, que l’offre de lancement propose à tous les segments de la clientèle (particuliers, professionnels ou des entreprises), neuf (09) produits conformes aux préceptes de la Charia Islamique. "Ces produits sont réparties en deux grandes catégories qui sont les produits d'épargne et de placement de fonds, le compte chèque islamique, le compte courant islamique, le compte épargne islamique, le compte épargne islamique (Jeunes) et le compte d’investissement islamique non restreint", a expliqué la BNA. Pour les produits de financement, la BNA a cité " Mourabaha immobilier, Mourabaha équipement, Mourabaha automobile et Ijara" ajoutant que les détails des dits produits ainsi que les simulateurs MOURABAHA et IJARA sont disponibles sur le portail web dédié à la finance islamique au www.financeislamique.bna.dz. "Toute information concernant l’activité et les agences commercialisant les produits qui lui sont liés sont disponibles sur les pages officielles des réseaux sociaux de la Banque", a tenu à préciser la même source.

A.S.