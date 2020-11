Pétrole : Le Brut de l'Opep progresse à 41,72 dollars

Le prix du panier de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) a poursuivi sa progression pour cette semaine, s'élevant à près de 42 dollars le baril, selon les données de l’Organisation publiées sur son site web.

Ce panier de référence de l'OPEP (ORB), qui comprend le pétrole algérien (le Sahara Blend), s’est établi à 41,72 dollars le baril mardi contre 39, 97 dollars lundi et 35,89 dollars au début du mois en cours, a précisé la même source. Le baril de Brent de la mer du Nord, côté sur le marché de Londres, sur lequel est établi le pétrole algérien, a terminé la séance de mardi en hausse de 2,9% ou 1,21 dollar, à 43,61 dollars. Lundi, le Brent avait engrangé 7,5%, ce qui est considéré comme sa plus forte hausse depuis juin. Cette progression des prix de l’or noir intervient dans un contexte mondial d’espoir de reprise de la demande mondial d’énergie affectée par la pandémie du Covid-19. Cet espoir est nourri par l'annonce par le groupe pharmaceutique Pfizer que le vaccin développé avec l'allemand BioNTech contre le Covid-19 réduisait de 90% le risque de tomber malade du virus. D’autre part, la possibilité d’une nouvelle intervention des pays de l’Opep + pour soutenir les prix et retrouver un équilibre du marché pétrolier, à travers l’ajustement des baisses de production est très attendu. Pour sa part, le ministre de l’Energie et président de la Conférence de l’OPEP, Abdelmadjid Attar, avait précisé que l'OPEP suivait attentivement les développements en cours et les équilibres du marché pétrolier, tant du point de vue de la demande que de l’approvisionnement, afin de prendre, avec les pays participants de la Déclaration de Coopération, les mesures "idoines au moment opportun". Dans ce contexte, les réunions du Comité technique (JTC) et le Comité ministériel mixte de suivi de l’accord Opep et Opep + sont prévues pour les 16 et 17 novembre prochain. Ces réunions seront suivies par la 180ème réunion de la Conférence de l'OPEP le 30 novembre en cours et la 12éme réunion ministérielle de l'OPEP et non-OPEP programmée pour le 1er décembre prochain, selon le planning de l'Organisation.

APS