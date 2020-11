Ministre Délégué auprès du Premier Ministre Chargé de la Prospective

Mr Le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre chargé de la Prospective Professeur Mohamed Cherif Belmihoub, a reçu en audience, ce jeudi 12 novembre 2020 à Alger, l'ambassadeur et coordonnateur résident du Système des Nations-Unies (SNU) en Algérie, Eric Overvest.

Cette rencontre avait pour objet d'examiner les voies et moyens permettant de renforcer la coopération entre l'Algérie et les agences et programmes des Nations Unies présents dans notre pays.

Pour rappel les activités du SNU s'inscrivent dans le cadre de coopération stratégique 2016-2019, celle-ci a fait l'objet d'une prolongation jusqu'à 2021 signée par l'Algérie en date du 1 er décembre 2019.

Lors de cette audience, le Ministre chargé de la prospective Mr le Professeur Mohamed Cherif Belmihoub a présenté à son invité les priorités de son Département Ministériel inspirées des priorités du plan d'action du gouvernement, celles-ci consistent à réaliser trois études prospectives s'articulant autour des enjeux suivants : La sécurité alimentaire ; La sécurité énergétique ; Le capital humain et la jeunesse.

Il a également, présenté les grands axes du plan de relance économique ainsi que les mesures prises par les pouvoirs publics pour relever, d'une part le défi de la riposte contre la crise induite par la propagation de la pandémie Covid-19, et d'autre part, la consolidation et la poursuite des efforts de diversification de l'économie nationale.

Pour sa part, Monsieur l'ambassadeur et coordonnateur résident a présenté les projets de coopération du SNU avec différents départements Ministériels. Par ailleurs, il a considéré que les actions programmées par le département de la prospective viennent en droite ligne avec les priorités du SNU, particulièrement celles relatives à l'agenda 2030 de développement durable.

De ce fait, il a affiché son entière disponibilité à mettre au profit du Ministère Délégué de la Prospective une expertise technique de haute qualité, un réseau de connaissance mondial ainsi qu'une plateforme de partage d'expériences, notamment dans le domaine du développement du capital humain et l'insertion de la jeunesse dans la dynamique économique et sociale.